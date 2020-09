El impresionante posado de Yuliet Cruz en leggings en su clase de yoga

Para nadie es secreto que la actriz cubana Yuliet Cruz se ha declarado en más de una ocasión una amante del deporte y de todas las actividades que den movimiento y vitalidad a su vida.

Ahora, la artista ha dado a conocer a sus seguidores de las redes sociales que también es una gran amante del yoga y que para ella conocer esta práctica simplemente "ha sido un maravilloso hallazgo".

La pareja del cantante cubano Leoni Torres ha compartido una fotografía a sus perfiles en la que aparece de rodillas sobre una alfombra enfundada en un conjunto de ropa deportiva de top y leggings que le hacía resaltar su espectacular figura.

Y junto a la imagen, expresó: "El yoga ha sido un maravilloso hallazgo".

Muchos han sido los admiradores de la artista que se han sentidos identificados con sus palabras y también han confesado que se han sentido muy atraídos por el yoga y lo practican con frecuencia para mantener su cuerpo y mente en perfecta armonía.

"Excelente, me encanta que le des yoga a tu vida", "Es una delicia Yuliet que práctica tan leve, namasté", "Es muy bueno para salud yo lo practico", "Es así, a mi me pasó, me enamoré, me dio tantas cosas positivas, energía y mucha paz", "Cuando nos encontramos co el yoga, nunca más se nos aleja" o "Muy bueno para estos tiempos", le han comentado algunos de sus incondicionales.

Como bien comentábamos anteriormente, el deporte también forma una parte fundamental del estilo de vida de Yuliet Cruz.

Varias han sido las veces que la actriz ha compartido en sus plataformas sus rutinas de ejercicios, e incluso ha dado a conocer los cambios físicos que ha experimentado desde que esta actividad ha pasado a formar parte de su vida.

