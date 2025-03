El Chacal confiesa cómo dejó las drogas: "13 años limpio llevo ya"

Son muchos los artistas que tras conocer la fama y éxito caen en el mundo de las drogas, para El Chacal este fue un momento de su vida muy difícil del que por suerte logró salir.

En una entrevista con la actriz Yuliet Cruz para su podcast, el reguetonero confesó las consecuencias que trajo para su vida y su salud la adicción y cómo pudo salir de las drogas.

La primera vez que viajó a Estados Unidos fue en 2011 como invitado de una gira de Gente de Zona: “Estuve un mes y siete días, para ese momento yo tenía serios problemas con drogas, decido irme, pensé en quedarme para qué te voy a mentir, era la primera vez y wao, chamaco, joven y aquí estaba todo lo que me gustaba a mí. Cuando llegó el mes yo estaba que no pesaba ni veinte libras mojado, yo decía me tengo que ir porque me voy a morir. En algún momento tuve la responsabilidad de decirme vete Ramón porque te vas a morir”.

A la pregunta de cómo logró salir de las drogas, El Chacal respondió con sinceridad: “Porque terminé en un hospital en Cuba. Llevaba casi una semana de parranda sin bajarle en altas dosis fuertes y en cantidad, decido ir a mi casa un viernes porque ese día tenía un show y caí en shock, comencé a temblar, mi corazón empezó a acelerarse de una manera insoportable y terminé en un hospital con sueros en vena. Me hubiese dado un infarto, por el electrocardiograma y los análisis que me hicieron tenía tanta cocaína en sangre que el pronóstico era un infarto. Me asusté mucho, el médico me dijo ‘tú es para que estuvieras muerto ahora mismo’, me salvaron, estuve dos días allí”.

Ese día decidió que no iba a consumir más drogas y que nunca más volvería al hospital por la adicción y solo necesitó su determinación para lograrlo; al de hoy se siente orgulloso de llevar 13 años limpio sin recaer.

