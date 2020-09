Cubanos denuncian que pasaron hambre durante la cuarentena: “La preocupación era salir a buscar comida”

Dos cubanos residentes en el reparto El Palenque, ubicado en el municipio capitalino La Lisa, denuncian que pasaron hambre durante las casi dos semanas que estuvieron en cuarentena implantada por sospechas de casos de coronavirus en la zona.

Según relataron al portal independiente CubaNet, la noticia del cierre del área tomó por sorpresa a la toda la población.

“Vinieron de momento y cerraron con cinta la calle, vino la policía, militarizaron el territorio y no habían avisado que iban a hacer eso, la gente no se preparó para eso”, describió Lázaro Mendoza García.

“La preocupación de todos los residentes era salir a buscar comida a las tiendas”, dijo Julio A Rojas Portal, otro de los afectados.

Ambos relataron que durante ese tiempo no les trajeron alimentos de refuerzo, como acostumbran a decir las autoridades por los medios de comunicación.

“Eso fue todo una mentira, no reforzaron nada. En ese tiempo pusieron unas carpitas que un día lo que vendieron fue unos nailons de galletas, dieron uno por libreta y lo vendieron a 25 pesos, y un poco de jugo de limón. La gente ni compraba eso”, detalló Mendoza García.

De acuerdo con su testimonio, nada de lo que trajeron fue gratis. Todo fue “vendido y bien vendido. Y caro, que mucha gente no los pudieron adquirir porque no tenían medios. Si están trancados y no pueden trabajar, no pueden salir a la calle a buscar alimentos, ¿adónde va a buscar dinero la gente?”, añadió.

Ambos vecinos explicaron que las autoridades de Comercio Interior tampoco adelantaron los productos de la canasta básica, lo cual hubiera sido una ayuda.

Y si los habitantes confinados pensaban que al llegar el día 1ro tendrían más opciones, sus esperanzas se derrumbaron al ver que lo único que ‘llegó’ a la bodega fue arroz y aceite.

“Pasamos hambre, y en la libreta no trajeron nada, ni picadillo. Creo que trajeron el huevo, pero no trajeron pollo, que siempre dan pollo al mes, ni pollo trajeron en esos 15 días que estuvimos de coronavirus”, precisó Mendoza García.

Tampoco se les ofertó nunca ningún artículo de aseo para prevenir contagios.

“No trajeron ningún producto para desinfectar ni nada, nunca nos vendieron cloro ni ningún otro producto. Otra cosa importante es que jamás desinfectaron las calles, como se ha visto que han hecho en otros municipios”, cuestionó Rojas Portal.

“A eso súmale el abasto de agua: eso tampoco lo arreglaron a pesar de lo importante que resulta el líquido para poder mantener la higiene”, añadió.

No es la primera vez que la población recibe la orden de aislarse como vía para evitar contagios de coronavirus, y acaban denunciando que el Gobierno se olvida de que ellos existen.

A principios de septiembre un grupo de mujeres del municipio Arroyo Naranjo, en La Habana, se lanzaron a la calle a exigir al Gobierno que levantara la cuarentena, porque no tenían forma de conseguir alimentos.

En el video, también publicado por Cubanet, se veía a las manifestantes quejarse por la ausencia de condiciones mínimas para pasar el confinamiento.

“Esto es una falta de respeto, que busquen a la Brigada Especial y nos lleven a todos. ¿Qué nos van a hacer? Una sola golondrina no compone un nido”, alentó una del grupo.

“En la televisión dicen que a la gente que están aisladas por el COVID se les tiene que llevar aseo, se les tiene que llevar módulos y les tienen que dar buenas atenciones, y aquí no viene nadie”, recalcó una mujer.