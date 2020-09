Así festejó su cumpleaños el popular actor cubano Orlando Fundichely

El actor cubano Orlando Fundichely acaba de cumplir 52 años y quiso mostrar una imagen de la celebración en las redes sociales.

“Adivinen de quién es el del cumpleaños”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto frente a un hermoso cake redondo, con un adorno en forma de claqueta cinematográfica y varias estrellas.

En otra publicación, el artista quiso posar junto a su hija Luciana, quien casualmente nació un día antes de su papá, el 25 de septiembre.

Con un gracioso juego de preguntas y respuestas, Fundichely reveló que su pequeña “tiene una sonrisa que pareciera que celebra su onomástico los 365 días del año, y eso para mí es el mejor regalo que pudiera recibir”.

“¡Felicidades hijita!! Sabes que papito está muy orgulloso de ti y que sin importar las circunstancias que nos pone la vida en el camino, estoy seguro que mi corazón va contigo a dónde quiera que sea y viceversa”, expresó.

“Gracias siempre por ese abrazo que recibí desde el primer día en que te vi y que me enseñó a ser una mejor persona. Ese abrazo que no se diluye nunca, sin importar dónde nos encontremos”, añadió.

“Puedes estar segura que el futuro nos tiene preparadas muy lindas sorpresas. Te amo incondicionalmente. Papito”, concluyó.

Fundichely suele mostrar en sus redes sociales el orgullo que siente por sus hijas Doris y Luciana, frutos de su matrimonio con la actriz y presentadora peruana Karina Rivera, de quien anunció su divorcio a inicios de 2020.

En Instagram, el intérprete del personaje Suchel ha contado lo difícil que es para él estar lejos de sus pequeñas.

“La vida me mandó algunas señales. Algo me decía que sería algún día del padre de una hermosa criatura. Lo que nunca supe es que esa felicidad se multiplicará por dos. Luego la vida sucedió y aunque siempre encontré alternativas ante todos los problemas, no imaginé que la historia tomaría este rumbo y el abrazo inmenso junto a los besos de mariposa de la mañana un buen día ya no los tendría con los ojos abiertos, ahora solo me bastaría con cerrarlos”, escribió en junio pasado, con motivo del Día de los padres.

Fundichely y la madre de sus hijas permanecieron casados 15 años. Por ese motivo su vida se divide entre Miami, donde está residiendo actualmente, y Perú, patria de sus hijas.

Pese a la distancia, él siempre encuentra un tiempo para reencontrarse con ellas.

