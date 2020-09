“Necesitamos una democracia donde no existan estas atrocidades”, dice colega de médico cubano expulsado de beca en Las Tunas

Un joven médico cubano hizo una publicación en redes sociales llamando la atención sobre el caso del joven galeno Alexander Raúl Pupo Casas, expulsado el jueves de la residencia estudiantil de la Facultad de Ciencias Médicas de Las Tunas por criticar al sistema político de la Isla.

Según el autor del texto, el médico Manuel Guerra, su colega “fue víctima de los atropellos casuales de este totalitario e injusto gobierno”.

“Ha sido doloroso para mí ver cómo desmoronan tus sueños hermano mío, ver cómo intentan amedrentar tu integridad y tus principios solo por el simple hecho de no pensar según lo establecido por una élite gubernamental que, en vez de preocuparse por el bienestar de su pueblo, enfoca su poderío en intentar silenciarlo”, dice en Facebook.

Captura de publicación en Facebook

“Se ha de comprender que si colocamos una piedra en un sitio determinado y le pedimos que no se mueva, que no opine si algo le molesta, que no se queje si se le deposita demasiado peso encima, incluso si se le priva de alimento y condiciones para tener una vida digna pues es obvio que esta roca no se inmutará al respecto, puesto que estamos hablando de un simple objeto inanimado como lo es este hipotético pedrusco, pero, en algún momento, ¿se han detenido a pensar los de arriba que los cubanos no somos como esta piedra?”, inquiere.

“Que nosotros padecemos, que tenemos necesidades, que más que ostentar una vida lujosa, necesitamos, aunque sea una vez al día alimentarnos sanamente, necesitamos bañarnos, vestirnos y al menos suplir las necesidades básicas que como seres humanos tenemos, ¿acaso piensan en ello los que nos rigen?”, apunta.

“Intentan maquillar su imagen tras las falacias cotidianas que nos surte el Noticiero Nacional de la Televisión y vuelcan toda su ira sobre nosotros, cuando algún patriota, como lo es mi compañero, intenta buscar una explicación o una mejoría social exponiendo nuestros problemas cotidianos al público”, sostiene.

“Ayer vergonzosamente encontré en las redes alguna que otra campañita de desacreditación hacia la versión real de los hechos sucedidos con el Dr. Raúl, estoy claro que todo lo que plantea esta señora que ni la cara da, es totalmente una mera calumnia, incierto desde sus cimientos y totalmente antiético en todos sus aspectos, donde toca asuntos meramente personales y que no son más que una rotunda infamia”, asegura.

“¿Acaso dañamos a alguien con la verdad? ¿Acaso es incierta la imperiosa necesidad del cubano de a pie? ¿Acaso es falso el trabajo que estamos pasando para adquirir un litro de aceite, para transportarnos o para llevar comida a nuestros hogares? ¿¿¿Acaso no se evidencia la mala intención y la mala administración de nuestro sistema en cada acto de decomiso y de usurpar la vida de emprendedores q podrían salvar nuestra decadente economía y que ellos lo exponen como acto de heroísmo???”, pregunta.

“Intentan enmascarar una dictadura con todo tipo de base y rímel, aparentando una falsa estabilidad cuando todos sabemos que, aunque la mona se vista de seda... en fin que hago con este escrito un llamado social, no solo a comparecer con el injusto caso de mi hermano de carrera y lucha, sino con nuestros orígenes, con nuestros principios, con nuestra moral como patriotas, pues (...) el amor madre a la patria, no es el amor ridículo a la tierra ni a la yerba q pisan nuestras plantas, es el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca(...)”, dijo haciendo uso de una frase martiana.

“Eres grande y como colega en el ámbito médico y como patriota, tienes mi incondicional apoyo”, expresó más adelante. Necesitamos una democracia donde no existan este tipo de atrocidades. Necesitamos recuperar la dignidad de nuestro pueblo. No más injusticias. Viva Cuba Libre”, concluyó.

Pupo fue expulsado de la residencia estudiantil de la Facultad de Ciencias Médicas de Las Tunas luego de compartir en Facebook, en varias ocasiones, sus criterios sobre los dirigentes del Partido Comunista, los sueldos de los profesionales de la Salud y la pobreza en Cuba.

La jefa de Servicio de Neurocirugía del Hospital Provincial Ernesto Che Guevara de Las Tunas, Liset Ponce de León Noriega puso en duda en la misma red social la profesionalidad de Pupo Casas y cuestionó sus relaciones familiares.

“A mí no me paga ninguna institución por decir la verdad. La verdad no se compra, la verdad se dice y ya. Yo no pertenezco a ningún partido ni organización opositora dentro o fuera del país y jamás he violado los principios éticos de la Medicina. Si tan segura está (Liset Ponce de León) de mi mal trabajo como residente o como médico, la invito a que lo demuestre, no con palabras vacías sino con hechos tangibles. Demuestre que alguna organización me paga por hablar; demuestre que tengo malas relaciones con mi padre; demuestre que no atiendo a mi niña. Demuestre toda esa bola de mentiras que sólo una persona verdaderamente inmoral utiliza para defender una idea”, aseguró el joven.

El galeno había alertado con anterioridad que podían tomar represalias contra él debido al tono crítico de sus publicaciones. “Solamente por pensar distinto no se debe expulsar a una persona de su trabajo; yo pienso que ser comunista no es una condición indispensable para ser buen médico”, recalcó Pupo, quien afirma no haber incurrido en ningún momento en fallas profesionales o éticas durante sus servicios.