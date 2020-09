Amenaza de expulsión a doctor cubano: “Ser comunista no es una condición indispensable para ser buen médico”

Un médico cubano que suele denunciar en sus redes sociales la situación de pobreza y escasez que padece la población en su país, y criticar abiertamente los privilegios de que goza la clase dirigente, podría ser expulsado del hospital donde trabaja.

Alexander Raúl Pupo Casas, residente de Neurocirugía en el hospital Ernesto Che Guevara, en Holguín, pidió a CiberCuba que denunciara la situación que está viviendo en este momento, debido a sus publicaciones en Internet.

“Ahora mismo me tienen aquí sentado frente a la dirección del hospital, esperando que comiencen serán las entrevistas. No sé qué comisiones serán las me entrevistarán hoy, me tienen aquí sentado hace más de una hora, no veo nada concreto”, dijo.

“Yo los voy a mantener informados y sí quiero que denuncien todo, que denuncien la injusticia tan grande que se está cometiendo contra una persona que nunca ha violado ningún principio ético, que nunca ha dañado a un paciente, que todos los procedimientos los ha hecho como tienen que hacerse”, añadió.

“Solamente por pensar distinto no se debe expulsar a una persona de su trabajo; yo pienso que ser comunista no es una condición indispensable para ser buen médico”, recalcó.

Pupo Casas también escribió en su muro de Facebook un mensaje, para hacer saber a sus amigos en la red la decisión que posiblemente tomarán con él las autoridades sanitarias y políticas de su provincia.

“DENUNCIA URGENTE. Hola, en estos momentos fui sacado de mi servicio para reubicación. Planean expulsarme del hospital. Los tendré informado”, expresó.

El lunes pasado el joven galeno afirmó en un mensaje que es el Estado quien debe rendirle cuentas a la ciudadanía y no a la inversa.

En ese post criticó también la actitud del pueblo, al que calificó de sumiso, y subrayó que le decepciona ver cómo la ciudadanía prefiere quedarse callada antes de decir la verdad, pues “es peligroso”.

“Me pregunto pues, ¿Dónde quedaron los valores de nuestro pueblo, donde quedó la rebeldía cubana, hasta cuándo seguiremos soportando callados que nos chantajeen en nuestras caras con tiendas en MLC y leyes o decretos, que además de violar nuestra Carta Magna violan nuestros derechos como seres humanos?”, cuestionó.

“Ya no es cuestión de ser más revolucionario o más gusano que nadie, ya no es cuestión de temer a la represión policial o del miedo a lo que puedas perder, es cuestión de supervivencia, de autoconservación, de autorrespeto. Si no somos capaces de luchar por nuestros intereses nadie lo hará por nosotros, eso es un hecho”, agregó.

“Hay que entender que el destino de un país no puede ser decidido por unos pocos que en nada nos identifican. Hay que perderle el miedo al cambio, pues en eso consiste la evolución”, expresó.

A principios de septiembre Pupo Casas recibió amenazas de la dirección del hospital donde ejerce, debido a sus críticas en las redes sociales de los salarios de los profesionales de la salud en la Isla. Entonces sus jefes trataron de convencerlo de que no publicara más sus ideas, que solo le traerían problemas en su vida personal y laboral.

“No puedo negarles el dolor tan grande y la decepción que sentí en el momento en el que creí que amenazaron mi carrera, me tocaron en lo más profundo de mi ser. Les pregunté entonces si ser de una idea distinta me convertía en mala persona, o mal médico. Jamás un paciente se ha quejado de mi trato como doctor, no he dejado más que un amigo en cada persona que he atendido y creo haber atendido a todos de la mejor manera posible”, afirmó.

“Repudio totalmente cualquier acto que atente contra la libertad de cada individuo (...) Soy como soy, médico cubano, pobre, pero digno y firme en mis ideales, y seguiré defendiendo a mis hermanos a cualquier precio. Y si por ello me despiden de mi trabajo, seguiré ejerciendo mi profesión en cualquier otro sitio donde pensar con LIBERTAD no te convierta en una amenaza para quienes defienden la MENTIRA”, concluyó.