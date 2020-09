Demi Lovato rompe con Max Ehrich dos meses después de comprometerse con él

Apenas han pasado dos meses desde que las románticas fotografías de Demi Lovato y Max Ehrich anunciando su compromiso dieron la vuelta al mundo. Sin embargo, ya no queda rastro de ellas en sus redes sociales después de que diferentes medios estadounidenses confirmasen su ruptura.

Uno de los primeros en dar la voz de alarma fue la revista People, que a raíz de declaraciones de fuentes cercanas a la pareja informó que decidieron tomar caminos separados para centrarse en sus respectivas carreras.

Pero su ruptura no está exenta polémica, ya que tan solo unas horas después de que la noticia de su separación comenzase a circular, el actor confesó a través de Instagram Stories que se enteró de su nueva situación sentimental gracias a los tabloides. Es decir, Demi no le informó de que había roto su compromiso con él.

"Imagínense averiguar el estado de tu relación a través de la prensa... Mientras estás en medio del rodaje de una película biográfica sobre un pastor en una iglesia cristiana cuya intención es ayudar a la gente. Bendiciones", escribió el actor de 28 años.

A pesar de que todavía parece que quedan algunos puntos por aclarar entre ellos, la ruptura se produce tan solo unos días después de que Demi se pronunciase sobre unos supuestos mensajes de flirteo que escribió el actor a Selena Gomez, Ariana Grande y Miley Cyrus.

"Es muy triste cuando la gente utiliza imágenes falsas para generar peleas entre mujeres. Si estas tienen un conflicto, es entre ellas, no va con vosotros. Sí, es más fácil destrozar a las celebrities y sus relaciones porque 2020 es una mierda y nos asusta a todos, pero solo lo será hasta que todos busquemos y trabajemos por encontrar una solución común. Entiendo y tengo compasión por aquellos que están tan horrorizados por la realidad que tienen que distraerse con imágenes manipuladas para no centrarse en lo verdaderamente importante", se manifestó la cantante a través de sus redes sociales sobre los polémicos comentarios de su ahora ex.

La pedida de mano de los dos jóvenes tuvo lugar el pasado 22 de julio en las playas de Malibú. Las preciosas imágenes que protagonizaron dieron la vuelta al mundo y provocaron gran alegría entre los fans de Demi, que compartieron su felicidad.

"Sabía que te amaba en el momento en que te conocí. Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma", escribió entonces la intérprete de Échame la culpa.

Ahora ya no quedan rastro de ninguna de esas fotos ni de las muchas otras que almacenaban de ellos juntos en sus respectivos perfiles, a excepción de una que conserva Max en su cuenta. En ella se ve impresa una de las imágenes de la pedida y la tituló "amor es felicidad". ¿Se le habrá olvidado borrarla o querrá conservarla para recordar esta etapa de su vida?

