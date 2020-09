Boxeador cubano contra opositores en Miami: "Dejen el mareo que aquí hay una pila de traidores"

El boxeador cubano Gustavo Trujillo, mejor conocido como The Cuban Assassin, dedicó fuertes palabras a opositores cubanos de Miami cuyos nombres no quiso mencionar, pero aseguró que está en contra de sus políticas.

"Un opositor le está dando promoción a hablar con la dictadura", advirtió el púgil. "Aunque ustedes vean que diga que hay que tener un acercamiento con la dictadura, ese es traidor. Veo una página que no voy a decir el nombre que le está dando promoción, mucho ojo con esto".

"Hay algunos opositores que simplemente lo que quieren es que los manden a Cuba a ser un Guaidó", sostuvo. "Nos quieren meter un Guaidó en Cuba".

El boxeador, que aseguró que la dictadura cubana está a punto de caer, pidió "a todos los cubanos que quieren un cambio para Cuba", que miren las directas de los opositores y analicen sus acciones y cambios de discursos en los últimos años.

"Todo el que estuvo de acuerdo con la agenda de Obama traicionó a Cuba y va a traicionar mañana. Busquen quiénes estaban en la comparsa apoyando a Obama y quiénes no y se darán cuenta"

"No se mareen más con las directicas y mentiritas, que eso no va a resolver nada, no se confundan, no todo el que habla de Cuba quiere una Cuba libre", subrayó.

"Yo no pido que hagan lo que yo digo, solo es mi consejo para el pueblo cubano de Miami, estamos en un momento decisivo. Si sale Donald Trump en noviembre van a cambiar muchas cosas y van a haber muchos oportunistas que están navegando con la corriente y la dictadura está haciendo su plan", expresó.

The Cuban Assassin señaló que "la dictadura trabaja con miles de gente infiltrada aquí" y pidió que no apoyaran a todo el que dice algo contra el gobierno sin comprobar sus acciones, porque "tenemos muchos opositores de plastilina".

Asimismo, el boxeador –que se fue de Cuba hace años en una lancha– invitó a todos los cubanos a estudiar la historia y leer sobre todo el proceso de Cuba en las últimas décadas.

Según el deportista, "las clarias ya cambiaron la estrategia y están apoyando a los opositores comunistas", porque la dictadura se siente acorralada y "cambió la estrategia".

El mes pasado, Trujillo lanzó duras palabras para el fallecido dictador Fidel Castro, y dijo que "nos durmió y nos quitó todo lo que teníamos".

"Hace 61 años llegó a nuestra isla la desgracia llena de mentiras y promesas falsas, enmascarando al mismo demonio detrás de un hombre inteligente, educado, con el don de la palabra y el de convencer a todos. ¡Cuba nunca será comunista!, decía... promovía la democracia y el respeto a los derechos humanos. Con esa palabras nos durmió y nos quitó todo lo que teníamos y todavía seguimos sufriendo el mal de la revolución castrista", escribió en su cuenta de Facebook.

A principios de este año, el boxeador denunció amenazas de la Seguridad del Estado a su madre en Cuba por apoyar a Clandestinos: "Mi mamá fue amenazada. Le pidieron que me dijera que me tenía que callar y dejara lo del pullover". Asimismo, responsabilizó a Miguel Díaz-Canel por cualquier cosa que le suceda a su familia en la isla.