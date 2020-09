Presidente Donald Trump Foto © CoastGuard

Trump no pagó impuestos por 10 años, revela diario The New York Times

| 27/09/2020 - 7:50pm (GMT-4) El mandatario Donald Trump pagó $750 dólares en impuestos federales el año en que ganó la presidencia de Estados Unidos, luego de permanecer sin realizar ninguna contribución al Servicio de Rentas Internas (IRS) durante los 10 años anteriores, reveló este domingo el diario The New York Times. La publicación indicó que además de los $750 dólares abonados en 2016, Trump pagó otros $750 dólares en impuestos federales durante su primer año en la Casa Blanca. "No había pagado ningún impuesto sobre la renta en 10 de los 15 años anteriores, en gran parte porque reportó pérdidas superiores al dinero que había ganado", señaló el diario en un extenso reportaje. El tema de los impuestos de Trump ha estado en el centro de una batalla legal por parte de fiscales, políticos de la oposición y organizaciones no gubernamentales, mientras el Presidente ha tratado de mantenerlos fuera del alcance público. "Las declaraciones de impuestos que Trump ha luchado durante mucho tiempo por mantener en privado cuentan una historia fundamentalmente diferente de la que ha vendido al público estadounidense", añadió el periódico. El reporte explica que Trump se enfrentaba a un "posible golpe de más de $100 millones de dólares" si perdía una pugna por la auditoría del IRS sobre la legitimidad de un reembolso de impuestos de $72,9 millones de dólares que el magnate reclamaba por sus "enormes pérdidas" durante la década, reseñó el periódico. El diario neoyorquino prometió un seguimiento del caso con más reportes en las próximas semanas. Las controversiales revelaciones sobre los impuestos de Trump emergen a escasas 48 horas del primer debate electoral con su contendiente demócrata, Joe Biden, el cual tendrá lugar en la ciudad de Cleveland, Ohio, el próximo martes. La más reciente encuesta nacional difundida este domingo da una ventaja de 8 puntos a Biden sobre Trump en la preferencia de los votantes. Noticia en desarrollo Archivado en: Playlist de videos en CiberCuba

