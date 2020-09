Trump propone realizar un test de drogas antes o después del primer debate con Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso realizar un test de detección de drogas antes o después del primer debate que celebrará con su contendiente Joe Biden el próximo mes.

“Exigiré enérgicamente una Prueba de Drogas de Sleepy Joe Biden antes o después del Debate del martes por la noche. Naturalmente, aceptaré tomar uno también”, tuiteó el mandatario esta madrugada.

Las sospechas que infunde el presidente norteamericano se basan, según él, en el desigual rendimiento del candidato demócrata en los anteriores debates. “Sus presentaciones en los debates han resultado DESIGUALES, por decirlo suavemente. ¿Serán las drogas las únicas causantes de esta irregularidad en sus presentaciones?”, pregunta el presidente en su tuit.

En declaraciones al Washington Examiner hace un mes el presidente Trump dijo que había notado una mejoría repentina en el desempeño de Biden en los debates televisivos de las primarias demócratas. El presidente no pudo ofrecer ninguna prueba de que su rival pudiera estar drogado y justificó su afirmación diciendo: "Soy bastante bueno en estas cosas".

En dicha entrevista, Trump dijo que el exvicepresidente de Estados Unidos "ni siquiera fue coherente" durante algunos de los 11 debates televisivos en vivo en los que compitió contra los otros candidatos de las primarias demócratas.

A mediados de marzo, cuando ya solo quedaban Joe Biden y Bernie Sanders en la carrera por la nominación, Trump lanzó su “hipótesis” de que podía deberse al efecto de la medicación o las drogas. "No sé cómo él [Biden] pudo haber sido tan incompetente en sus actuaciones de debate y luego, de repente, estar bien contra Bernie".

Asimismo, añadió en la entrevista: "No era que fuera Winston Churchill porque no lo era, pero era un debate normal y aburrido. Sabes, no pasó nada asombroso. Pero vamos a pedir una prueba de drogas porque no hay forma, no puedes hacer eso".

Entrevistado por Fox News a mediados de septiembre, Trump repitió sus alegaciones sin evidencia de que el candidato demócrata comparece drogado en sus debates o discursos de campaña. “Probablemente esté involucrado con drogas. Eso es lo que escuché '', dijo Trump a la presentadora de Fox, Jeanine Pirro, en la entrevista celebrada en la Casa Blanca.

“Cuando se trata de Donald Trump contra mí, míranos, ¿de acuerdo? Míranos. ¿Quién parece estar en forma? ¿Quién puede moverse? Me refiero a esta idea de 'Slow Joe'. De todos modos, no debería reírme de eso, porque, de todos modos ... Donald Trump. Míranos a los dos '', comentó en la entrevista.

Este tipo de acusaciones y salidas del presidente Trump no son nuevas. En 2016, Trump sugirió que su entonces rival demócrata, Hillary Clinton, se había estado "animando" antes de sus debates y la desafió a hacerse una prueba de drogas antes de su último encuentro televisivo en vivo. El equipo de Clinton ignoró su desafío.

Biden y Trump se presentarán en tres debates antes de las elecciones del 3 de noviembre. Los tres debates presidenciales tendrán lugar en Cleveland, Ohio, el 29 de septiembre; en Miami, Florida, el 15 de octubre; y Nashville, Tennessee, el 22 de octubre.

La opinión del republicano sobre estos debates quedó bien nítida en sus declaraciones: "Bueno, es una pelea de premio. No es diferente de los gladiadores, excepto que tenemos que usar nuestro cerebro y nuestra boca”.

Tanto Trump, de 74 años, como Biden, de 77, han intercambiado bromas de que el otro sufre demencia. El equipo de Biden aún no ha respondido a los comentarios de Trump.