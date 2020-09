Cubano critica el toque de queda impuesto en La Habana: La gente también se contagia en las colas por el día

Un cubano explotó en redes sociales por la medida del toque de queda impuesta en La Habana desde el pasado 1 de septiembre, el cual se activa a partir de las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. y debe extenderse hasta este miércoles 30 de septiembre.

“Hay que decirlo: Las medidas de 7 pm a 5 am han resultado una de las medidas más absurdas que se han hecho, el propósito de ellas por más que he intentado buscarle lo bueno y lo que nos beneficia a todos, no se lo encuentro”, escribe en Facebook.

Captura de publicación en Facebook.

“Ya está situación de encierro me tiene harto, no solo por estar encerrado sino porque no se ve la luz al final del túnel”, dice al comienzo de la publicación.

“Está bien que prohibieran fiestas privadas y públicas (la de las casas, la de los parques, las discotecas y los bares) pero no poder salir de tu casa y si lo haces 2 000 o 3 000 pesos de multa es por lo mínimo injusto y cruel cuando el salario promedio de un trabajador es de 800 pesos al mes”, lamentó más adelante.

“Esa medida la veo de esa manera porque cómo es posible que de día existan a lo largo y ancho del país colas y otras situaciones dónde se aglomeran mínimo 200 personas para poder llevar algo a la mesa, también por detergente, champú y acondicionador”, expuso.

“Es hora ya que lo abran todo si no son capaces de abastecer las tiendas, que ahí por más que digan que no, es donde se están efectuando los mayores focos de contagios. Decir públicamente que el pueblo es indisciplinado es, mínimo, una reverenda falta de respeto porque no solo la gente se contagia de 7 pm a 5 am como ya lo dije anteriormente, la gente también se contagia en las colas para todo, hasta en el banco para sacar o entrar dinero hay colas kilométricas”, finalizó.

En un primer momento, la medida del toque de queda se aplicaría hasta el 15 de septiembre, pero luego, debido a la situación epidemiológica de la capital cubana, las autoridades decidieron alargarla hasta el fin del presente mes.

Por otro lado, el país vive una situación de escasez muy profunda, que obliga a los cubanos a acudir en masa al primer establecimiento que les oferte algún alimento o artículo de primera necesidad. Las grandes aglomeraciones se suceden continuamente a lo largo y ancho del archipiélago mientras el país vive un rebrote de la pandemia, ante la cual se recomienda mantener el distanciamiento social.

En las últimas 24 horas, La Habana contó 16 nuevos casos de coronavirus, asociados a un brote en la empresa de la industria alimentaria (INDAL), en La Habana Vieja. Los laboratorios de la capital procesaron en las últimas 24 horas un total de 2 900 PCR. Del total de 16 casos, nueve fueron asintomáticos y siete sintomáticos, todos ingresados antes de las 72 horas.

Los mismos correspondieron a los municipios de Cotorro (6), La Habana Vieja (3), Regla (2) y Diez de Octubre, Boyeros, La Habana del Este, San Miguel del Padrón y Plaza, con uno cada uno.

Se mantienen activos cinco eventos de trasmisión en la ciudad: uno en Regla, Empresa Constructora de Obras para el Turismo (ECOT); dos en Diez de Octubre (Luyanó y Lawton), uno en Cerro (centro de elaboración Chefpaq) y Manduley (Centro Habana), además del nuevo evento en INDAL.

En La Habana existen hoy 101 controles de focos activos, con medidas de refuerzo en los 15 municipios.