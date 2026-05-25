¡Se formó la gozadera en la boda de estos novios al ritmo de reparto cubano!

Una pareja cubana se volvió viral este domingo al compartir en TikTok un video de su boda en el que ambos, completamente ataviados con sus atuendos nupciales, se lanzan a bailar reparto en pleno jardín al ritmo de «Dame Un AAA (Tita)», el éxito de Ya Ice Dilan y Bebeshito.
El clip fue publicado por Leidel Portuondo con el caption «Elegante pero repa » y muestra al novio con un llamativo traje verde esmeralda de solapas negras, corbata oscura y gafas de sol, mientras la novia luce un vestido blanco off-shoulder de corte evasé.
Detrás de la pareja, las damas de honor —vestidas en tonos morado intenso, lila, fucsia y rosa claro— completan el cuadro de una celebración que mezcla la elegancia formal de una boda con el desparpajo del género urbano más popular de Cuba.
La canción elegida, lanzada el 27 de marzo bajo el sello Planet Records / JipMusic Global, fue producida por DJ Honda y Roberto Ferrante, y acumula alrededor de 750,000 reproducciones en YouTube desde su estreno.
El video se inscribe en una tendencia que lleva meses creciendo entre las parejas cubanas: convertir el reparto en protagonista de sus bodas.
En marzo, otra pareja cubana se hizo viral al entrar a su salón de bodas bailando «Tacto que llegó el reparto», en lo que ellos mismos llamaron «nuestra boda repartera».
Y en abril de 2025, otra pareja causó furor en redes al bailar reparto en plena calle el día de su enlace.
El reparto cubano es un género urbano nacido en los barrios populares de La Habana a finales de los años 2000, que mezcla reguetón con timba, rumba y guaguancó, y que desde 2021 ha ganado proyección internacional, con especial recepción en Latinoamérica.
En 2026, el género vive un momento de auge en redes sociales, con TikTok como principal plataforma de difusión, y sus ritmos aparecen cada vez más en bodas, gender reveals y todo tipo de celebraciones.
Ya Ice Dilan, uno de los artistas más escuchados del género, cuenta con aproximadamente 3.9 millones de oyentes mensuales en Spotify; Bebeshito suma cerca de 1.6 millones.
El video de la boda acumula más de 11,200 reproducciones, 865 «me gusta» y 40 veces compartido desde su publicación, confirmando que en Cuba, elegante y «repa» no son términos excluyentes.
Preguntas frecuentes sobre el fenómeno del reparto en bodas cubanas
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el reparto cubano es popular en bodas?
El reparto cubano se ha convertido en una tendencia en bodas debido a su capacidad para mezclar tradición y modernidad. Este género, nacido en los barrios populares de La Habana, aporta un toque festivo y desenfadado que atrae a muchas parejas cubanas que buscan celebrar su unión de manera original y divertida.
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¿Qué canción de reparto se ha vuelto viral en bodas cubanas?
La canción «Dame Un AAA (Tita)» de Ya Ice Dilan y Bebeshito se ha convertido en un fenómeno viral en bodas cubanas, siendo utilizada para animar las celebraciones y fusionar la elegancia nupcial con el ritmo urbano del reparto.
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¿Cómo ha influido TikTok en la popularidad del reparto?
TikTok ha sido una plataforma clave para la difusión del reparto cubano, permitiendo que videos de baile se vuelvan virales y lleguen a audiencias internacionales. Esto ha contribuido significativamente al auge del género, convirtiéndolo en un elemento popular en diversas celebraciones, incluidas las bodas.
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¿Quiénes son Ya Ice Dilan y Bebeshito en el contexto del reparto cubano?
Ya Ice Dilan y Bebeshito son dos de los artistas más influyentes del reparto cubano. Han logrado un considerable éxito con temas que fusionan ritmos urbanos con tradición cubana, y cuentan con millones de oyentes en plataformas musicales, consolidando su presencia en el género y en eventos como bodas.
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