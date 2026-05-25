Actor Luis Alberto García sobre los apagones en Cuba: «Los niños son los que saben sufrir»

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El reconocido actor cubano Luis Alberto García denunció este lunes que lleva 20 horas consecutivas sin electricidad y contando, y que el fin de semana anterior —de sábado a domingo— estuvo 18 horas sin luz. «Fin de semana de sauna inolvidable», escribió, antes de lanzar la frase que resume el dolor de millones: «Los niños son los que saben sufrir».
García también anticipó con amarga ironía el verano que se avecina: «No soy capaz de imaginar la magnitud del plan vacacional infernal que nos obsequiarán».
La publicación llega en el peor momento de la crisis eléctrica cubana en décadas. Este lunes, la Unión Eléctrica reportó apenas 1,100 MW de disponibilidad frente a una demanda de 2,750 MW, con un pronóstico de afectación nocturna de 1,990 MW.
En La Habana, los apagones han alcanzado entre 20 y 22 horas diarias durante mayo, con ciclos de apenas hora y media a cuatro horas de electricidad. El déficit récord del año se registró el 13 de mayo, cuando la brecha llegó a 2,153 MW en horario pico.
El 16 de mayo, la afectación máxima fue de 2,041 MW, dejando sin electricidad al 51% del país de forma simultánea. El 75% de las unidades térmicas estaba fuera de servicio el 12 de mayo, según El País, con la central termoeléctrica Antonio Guiteras fuera de operación de forma recurrente.
El impacto sobre los niños tiene rostros concretos. El 14 de mayo, una madre cubana publicó imágenes de su bebé de siete meses cubierto de picadas de mosquitos tras dormir sin electricidad.
«Pena les debería dar tener a niños de 7 meses y de cualquier edad durmiendo sin corriente, con calor y con mosquitos», escribió.
La denuncia conecta con una crisis sanitaria real: Cuba cerró 2025 con al menos 65 muertes oficiales por dengue y chikungunya y más de 81,900 infectados.
En noviembre de 2025, el Ministerio de Salud admitió 34 menores hospitalizados en estado grave o crítico por chikungunya, y los niños concentraron el 65% de los casos graves en Santiago de Cuba.
García se ha convertido en una de las voces públicas más críticas del régimen desde dentro de la isla. En enero de 2026 rechazó la consigna oficial «dudar es traicionar», calificándola de «una de las sentencias más fascistas».
En marzo, suspendió su peña cultural de más de 15 años declarando que el país está «tocando fondo» y que «no vemos de momento el final de este oscurísimo túnel».
El propio ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, describió el 14 de mayo la situación del Sistema Electroenergético Nacional como «aguda, crítica y extremadamente tensa», mientras Cuba sigue hundida en la crisis eléctrica sin señales de recuperación a la vista.
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Cuba y su impacto social
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de los apagones en Cuba?
La situación de los apagones en Cuba es crítica, con interrupciones de electricidad que pueden durar entre 20 y 22 horas diarias en lugares como La Habana. El sistema eléctrico del país está colapsado, con un déficit de generación eléctrica que ha alcanzado cifras récord, como los 2,153 MW el 13 de mayo de 2026. Esta situación deja a gran parte de la población sin acceso a electricidad de manera regular.
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¿Cómo están afectando los apagones a los niños en Cuba?
Los apagones en Cuba tienen un impacto severo en los niños, quienes sufren las consecuencias del calor, los mosquitos y la falta de electricidad para sus necesidades básicas. Los niños son los que más sufren, siendo vulnerables a enfermedades como el dengue y el chikungunya, agravadas por la falta de electricidad para usar ventiladores o mosquiteros. Las condiciones han llevado a muchos a dormir en condiciones insalubres y a enfrentar problemas de salud significativos.
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¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano ante la crisis energética?
El gobierno cubano ha reconocido la gravedad de la crisis energética, pero hasta el momento no se han implementado soluciones efectivas para remediar la situación. Las autoridades han atribuido el problema a la falta de combustible y fallas en las termoeléctricas, pero las medidas anunciadas no han aliviado la situación de manera significativa. La falta de transparencia y el enfoque en la propaganda oficial han sido criticados por la población.
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¿Qué impacto tienen los apagones en la sanidad de Cuba?
La crisis eléctrica en Cuba ha exacerbado los problemas sanitarios, dificultando el control de enfermedades como el dengue y el chikungunya. La falta de electricidad afecta gravemente la salud pública, ya que el funcionamiento de hospitales y el suministro de agua potable dependen de la energía eléctrica. La situación ha llevado a un aumento en las muertes por enfermedades transmitidas por mosquitos, con un notable impacto en los niños.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.