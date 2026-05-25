Actor Luis Alberto García sobre los apagones en Cuba: «Los niños son los que saben sufrir»

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El reconocido actor cubano Luis Alberto García denunció este lunes que lleva 20 horas consecutivas sin electricidad y contando, y que el fin de semana anterior —de sábado a domingo— estuvo 18 horas sin luz. «Fin de semana de sauna inolvidable», escribió, antes de lanzar la frase que resume el dolor de millones: «Los niños son los que saben sufrir».

García también anticipó con amarga ironía el verano que se avecina: «No soy capaz de imaginar la magnitud del plan vacacional infernal que nos obsequiarán».

La publicación llega en el peor momento de la crisis eléctrica cubana en décadas. Este lunes, la Unión Eléctrica reportó apenas 1,100 MW de disponibilidad frente a una demanda de 2,750 MW, con un pronóstico de afectación nocturna de 1,990 MW.

En La Habana, los apagones han alcanzado entre 20 y 22 horas diarias durante mayo, con ciclos de apenas hora y media a cuatro horas de electricidad. El déficit récord del año se registró el 13 de mayo, cuando la brecha llegó a 2,153 MW en horario pico.

El 16 de mayo, la afectación máxima fue de 2,041 MW, dejando sin electricidad al 51% del país de forma simultánea. El 75% de las unidades térmicas estaba fuera de servicio el 12 de mayo, según El País, con la central termoeléctrica Antonio Guiteras fuera de operación de forma recurrente.

El impacto sobre los niños tiene rostros concretos. El 14 de mayo, una madre cubana publicó imágenes de su bebé de siete meses cubierto de picadas de mosquitos tras dormir sin electricidad.

«Pena les debería dar tener a niños de 7 meses y de cualquier edad durmiendo sin corriente, con calor y con mosquitos», escribió.

La denuncia conecta con una crisis sanitaria real: Cuba cerró 2025 con al menos 65 muertes oficiales por dengue y chikungunya y más de 81,900 infectados.

En noviembre de 2025, el Ministerio de Salud admitió 34 menores hospitalizados en estado grave o crítico por chikungunya, y los niños concentraron el 65% de los casos graves en Santiago de Cuba.

García se ha convertido en una de las voces públicas más críticas del régimen desde dentro de la isla. En enero de 2026 rechazó la consigna oficial «dudar es traicionar», calificándola de «una de las sentencias más fascistas».

En marzo, suspendió su peña cultural de más de 15 años declarando que el país está «tocando fondo» y que «no vemos de momento el final de este oscurísimo túnel».

El propio ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, describió el 14 de mayo la situación del Sistema Electroenergético Nacional como «aguda, crítica y extremadamente tensa», mientras Cuba sigue hundida en la crisis eléctrica sin señales de recuperación a la vista.