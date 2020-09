Trump recibe tercera nominación al Premio Nobel de la Paz 2021

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió una tercera nominación al Premio Nobel de la Paz de 2021, de manos de un grupo de profesores de derecho australianos.

Según sus nominadores, Trump está reduciendo la participación de Estados Unidos en “todas y cada una de las guerras”. Lo que ha logrado es no involucras más americanos en guerras interminables, guerras que no logran nada que no sea la muerte de miles de jóvenes estadounidenses y enormes deudas para el país”, dijo el jurista australiano David Flint.

También Flint elogió el papel del presidente en la intermediación de un acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), de acuerdo con un reporte de FOX. “Lo que hizo Trump fue seguir adelante y negociar en contra de todos los consejos, pero lo hizo con sentido común”, expuso.

“Negoció directamente con los estados árabes interesados ​​e Israel y los unió”, enfatizó. “De igual modo, ha sido el primer presidente estadounidense en averiguar cómo hacer que la energía de Estados Unidos sea independiente del Medio Oriente”, agregó.

Trump ha sido nominado otras 2 veces para recibir el galardón, que ya obtuvo su predecesor en la Casa Blanca, Barack Obama, en 2009, poco tiempo después de convertirse en el presidente 44 de Estados Unidos.

La primera de las nominaciones fue impulsada por un legislador noruego, Christian Tybring-Gjedde, del Partido del Progreso. Se trata de un politólogo que se identifica como liberal clásico, aboga por una intervención gubernamental limitada en temas económicos en su país y cree que la inmigración es el problema político más importante que enfrenta la sociedad noruega.

Para el noruego, Trump era merecedor de premio por su apoyo al acuerdo que normaliza las relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, tras décadas de relaciones hostiles en Oriente Próximo. Agregó que es una región muy importante en el mundo y que todos los esfuerzos que lleven a la paz deberían ser premiados con el Nobel.

Tybring-Gjedde había nominado anteriormente a Trump como candidato al Nobel de la Paz de 2018. En aquella ocasión, tomó de referencia el acuerdo entre el mandatario norteamericano y el líder norcoreano, Kim Jong-un. En 2019, volvió a repetir su propuesta junto al diputado Per-Willy Amundsen, teniendo en cuenta "los avances en la península de Corea".

La segunda nominación este año fue propuesta por Magnus Jacobsson, miembro del Parlamento sueco, quien destacó que el presidente de EE.UU. ayudó a asegurar un acuerdo para normalizar las relaciones económicas entre Serbia y Kosovo.

Jacobsson puntualizó que nominaba a la administración Trump junto a Serbia y Kosovo “por su trabajo conjunto por la paz y el desarrollo económico, a través del acuerdo de cooperación firmado en la Casa Blanca. “El comercio y las comunicaciones son pilares importantes para la paz”, dijo.

Firmado en la Casa Blanca, el acuerdo normaliza las relaciones económicas entre los dos ex adversarios y también incluye que Kosovo reconozca a Israel y Serbia acuerde trasladar su embajada a Jerusalén.

El ganador del premio lo determina un Comité Nobel de cinco personas, designado por el Parlamento noruego. El ganador del Premio de la Paz para 2021 no se anunciará hasta octubre del próximo año.

En febrero de 2019, Trump afirmó que merecía ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en Corea del Norte y Siria, pero se quejó de que probablemente nunca obtendría el reconocimiento.