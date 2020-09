Las bellas palabras de Emme, hija de Jennifer Lopez, sobre Marc Anthony: "Es un padre amoroso"

Emme, hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, se encuentra en plena promoción de Lord Help Me, el libro que marca su debut literario. Y gracias a las entrevistas que está concediendo con el fin de dar a conocer este proyecto solidario, estamos conociendo una parte de Emme hasta ahora desconocida, como por ejemplo lo mucho que adora y admira a sus famosos padres.

Tiene apenas doce años pero en su corta vida ya ha conseguido logros realmente impresionantes. Hace unos años participó en el videoclip Limitless de su madre, después pudimos verla sobre el escenario en el show del Super Bowl 2020 y ahora, ha publicado su primer libro, Lord Help Me, un libro en formato ilustrado que trata sobre el poder de la oración y enseña a otros niños a rezar. Lo escribió cuando tenía siete años, pero no fue hasta años más tarde que decidió publicarlo con el fin de donar lo recaudado a los perezosos.

Durante la conversación que tuvo con ET, la preadolescente no solo habló sobre su incursión literaria, también tuvo tiempo para expresar la gran admiración que siente hacia su mamá.

"Es simplemente increíble. Es un ser humano tan poderoso. Es una locura. Ni siquiera sé cómo explicarlo. Hay tantos adjetivos que pueden describirla de tantas buenas maneras", dijo sobre la Diva del Bronx, que sin estar en el plano de la cámara, estaba junto a ella para apoyarla durante la entrevista.

Emme también tuvo buenas palabras sobre su papá, a quien describió como un padre "amoroso". "Es muy divertido. Se preocupa mucho por todos nosotros. Es simplemente una buena persona", dijo sobre el intérprete de Vivir Mi Vida, quien es padre de cinco hijos más.

Esta conversación la mantuvo Emme desde su dormitorio en la casa que tiene su madre en Nueva York, donde comparte cuarto con su hermano Max, de quien dijo desde el cariño que es "ruidoso".

Además, también le preguntaron sobre la familia que han formado su madre y Alex Rodriguez. "Al principio pensé que mamá y Alex eran amigos y pesé que se quedaría con nosotros por un tiempo. Luego me di cuenta que estaban juntos y pensé 'Oh, Ella y Tesha van a ser mis hermanas'. Me di cuenta de repente", reveló entre risas.

Su experiencia en el Super Bowl la define como "una locura", una gran experiencia que tuvo el privilegio también de compartir con una amiga suya, que formó parte de las niñas bailarinas que la acompañaron en el escenario.

Emme es toda una estrella en ciernes que ha heredado de sus talentosos padres una vena artística que está explotando en diferentes campos. Además, en las pocas entrevistas que ha concedido hasta ahora ha demostrado desenvolverse con soltura y desparpajo delante de las cámaras, por lo que parece que solo queda esperar para verla cumplir su próximo sueño...

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.