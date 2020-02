Marc Anthony se rinde ante la actuación de su hija en el Super Bowl: "Emme, papi está muy orgulloso de ti"

Publicado el Lunes, 3 Febrero, 2020 - 06:51 (GMT-4)

Shakira y Jennifer Lopez protagonizaron la noche del 2 de febrero una de las actuaciones estelares de la historia del Super Bowl. Un espectáculo lleno de baile, ritmo, acrobacias, guiños para los latinos y sorpresas.

Las cantantes deleitaron al multitudinario público con sus éxitos y también estuvieron acompañadas por los reguetoneros Bad Bunny y J Balvin. Unos invitados que horas antes ya se conocían. Sin embargo, lo que fue todo una sorpresa fue la aparición estelar de la hija de JLo, Emme, que a sus 11 años logró ser el centro de atención con su innegable talento y presencia sobre el escenario del Hard Rock Stadium de Miami.

Emme Muñiz, hija de los cantantes Jennifer Lopez y Marc Anthony, cantó Let's get loud durante la parte de su madre vestida de blanco liderando un coro de niñas mientras Shakira tocaba la batería y más tarde continuaba con Born in the USA -de Bruce Springsteen.

Ante todo el derroche de talento, uno de los primeros en pronunciarse sobre el momentazo de la pequeña fue su padre, Marc Anthony, que contempló el espectáculo desde las gradas del estadio.

"Emme, papi está muy orgulloso de ti. Eres mi corazón y yo soy tuyo siempre", expresaba lleno de orgullo el artista de orígenes puertorriqueños en sus redes sociales.

Esta no es la primera vez que Emme ha dejado clara su intención de seguir los pasos de sus padres en la industria de la música. Ya aparecía en el videoclip de su madre Limitless y más tarde participó en su gira It's My Party cantando dicho tema con ella.