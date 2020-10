Los 3 de La Habana se declaran votantes de Trump en su nueva canción

El grupo musical Los 3 de La Habana, cuyos integrantes residen en Miami, se declaran votantes de Donald Trump en su nueva canción.

"Ay, por Dios, yo voy a votar por Donald Trump", dice el estribillo del tema recién lanzado.

En la canción, sus intérpretes exhortan a votar por el actual mandatario estadounidense en las próximas elecciones del 3 de noviembre.

La idea de hacer este tema nace luego de que probaran con un coro que les atrajo muchos seguidores y, y los propios seguidores pidieron que hicieran una canción sobre Trump.

"Mi gente sale a votar sin miedo a la calle, no te quedes en la calle, así que tú no me falles", dice la letra.

El grupo musical establecido en Miami desde 2007, está integrado por ç Germán Pinelli (director, cantante, arreglista, guitarrista y productor de los discos); Ana Páez, cantante; y Ari Pinelli, cantante.

Algunas de sus canciones más conocidas son “No te pases de la raya” , “La perdida”, y “Luchando”.

Entre los cubanos en la Florida, el mandatario Donald Trump tiene muchos adeptos. Según la encuestadora demócrata GQR, Biden está por delante entre un 51% y un 46% en general, pero Trump lideró por 18 puntos entre los cubanoamericanos y 17 puntos por detrás entre los hispanos no cubanos.

Joe Biden, candidato presidencial por el Partido Demócrata, ha dicho que de ganar las elecciones del 3 de noviembre revertirá la política de recrudecimiento del embargo impuesta por Trump y retornará al acercamiento que Obama promovió entre Washington y La Habana.

Por su parte, Trump ha dicho que la política de la administración de Barack Obama con relación al gobierno de La Habana es "ridícula".

"Puse fin a la política entreguista de Obama-Biden con el régimen de Castro... Lo que hicieron por los cubanos fue ridículo”, dijo Trump en una mesa redonda con exiliados cubanos y venezolanos durante su visita a Miami.