Gobierno de España enfada al cuerpo diplomático con designación de embajador "político" en Cuba

El gobierno de España ha "enfadado" al cuerpo diplomático con la designación de un embajador político, Ángel Martín Peccis en Cuba, según fuentes de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) que no comparten el criterio de Moncloa de designar embajadores sin una trayectoria profesional "que garantice el mérito e idoneidad necesarios para ocupar esos puestos".

Martín Peccis, que debe aguardar el plácet de La Habana, se desempeña como director de la Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en Colombia, desde 2005, pero este tipo de nombramientos molesta a los diplomáticos de carrera españoles, que ya se mostraron enojados con la designación de la ex ministra de Sanidad Carmen Montón ante la OEA.

Opositores anticastristas consultados por CiberCuba que pidieron no ser identificados acogieron con "prudencia" la designación del próximo embajador español en La Habana, recordaron que tendrá que lidiar con el impago de una deuda de dos mil millones de euros y repararon en el detalle que Moncloa haya decidido relevar a Juan Fernández Trigo, que lleva solo dos años en la capital cubana, para mandarlo a Venezuela.

"Habrá que esperar a que encajen todas las piezas, pero el gobierno español tiene ministros comunistas que actúan como aliados del castrismo en Europa, Martín Peccis lleva años en Colombia y participó en las negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC; y releva a un diplomático de carrera, que va a Caracas; todo suena raro, aunque cada estado tiene el derecho de nombrar y mover a sus embajadores", reconoció uno de los opositores consultados.

Moncloa no incumple regulación alguna con el nombramiento de Martín Peccis porque los gobiernos tienen una "cuota política" que posibilita nombrar hasta cinco embajadores no diplomáticos; aunque en el caso de Martín Peccis no es totalmente ajeno a la actividad porque tiene rango de embajador y Colombia reconoce su estatus, según fuentes de la cancillería colombiana que eludieron comentar el nombramiento.

Ángel Martín Peccis sería el segundo embajador de España en Cuba que no pertenece a la Carrera Diplomática; tras Manuel Ortiz Sánchez, que se desempeñó entre 1979 y 1981, durante el gobierno de Adolfo Suárez.

Atendiendo al perfil biográfico del designado embajador español en Cuba, Madrid podría tener la intención de poner el acento en los Derechos Humanos en sus relaciones con el gobierno castrista, aunque este extremo no ha podido ser confirmado por la Oficina de Información Diplomática (OID) del Ministerio de Asuntos Exteriores, que guardan prudente silencio, aunque filtraron la designación al portal The Diplomat in Spain.

Martín Peccis, nacido en Zaragoza, noreste de España, también desempeña, desde 2014, el cargo de Director para Iberoamérica del Instituto de Educación en Derechos Humanos (IDEDH – OEI) y, desde 2018, dirige el Programa de Democracia y Ciudadanía para la Garantía de los Derechos Humanos en Iberoamérica.

El embajador propuesto por Madrid para La Habana, es profesor docente en las áreas de historia, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Teoría Política, en prestigiosas Instituciones de educación superior en Colombia, como la Universidad Santo Tomás, la Pontificia Universidad Javeriana, la EAN, Universidad de Santander y la Universidad Sergio Arboleda.

Martín Peccis, con su hija en brazos, tras ser condecorado por el presidente Juan Manuel Santos / Foto: OEI

En 2018, el gobierno saliente de Juan Manuel Santos reconoció a Martín Peccis con el otorgamiento de la Orden de Boyacá, la más alta distinción honorífica de Colombia, en reconocimiento a su labor para alcanzar el Acuerdo de Paz con las FARC, y, en general, sus más de 13 años de trabajo en Colombia “en defensa de la paz, la educación y la promoción de los derechos humanos”.

Cuba está representada en España por el embajador Gustavo Machín Gómez, que ocupó su puesto en Madrid, a fines de 2017, por lo que debe concluir su labor en 2021, según la rotación habitual del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX).