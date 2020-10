Jennifer Lopez, orgullosa de su hija Emme por la publicación de su primer libro

Tras meses de espera, por fin salió a la venta el primer libro de Emme, hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, quien a sus 12 años se ha estrenado como escritora de un libro de oración dirigido para niños. Un logro que hace de Jennifer Lopez una mamá orgullosa al ver como su hija cumple sus sueños desde tan pequeña.

La Diva del Bronx no puede contener el orgullo que siente por su hija, a quien desde el minuto uno apoyó para emprender esta aventura literaria que comenzó años atrás y que concluye con el lanzamiento de Lord Help Me.

Y durante todo este tiempo, JLo ha estado compartiendo el proceso para su publicación y la gran alegría de ver como su hija se convierte poco a poco en toda una estrella por sus propios logros.

Ahora que por fin, el libro ilustrado de Emme está disponible en las librerías, acudió a Instagram para reiterar una vez más el orgullo que siente.

A través de las stories publicó una imagen de su hija sonriente posando con un ejemplar de su libro. "¡Muy orgullosa de mi Emme!", expresó en la parte de abajo de la foto. Y no nos extraña, ya que a su corta edad, la pequeña no para de sumar méritos.

Jennifer Lopez y Emme tienen una de las relaciones madre-hija más especiales y bonitas del mundo del entretenimiento a nivel internacional. Además ser abiertas a la hora de demostrar su amor, las dos podrían tener un futuro laboral por delante teniendo en cuenta las veces que las hemos visto en pantalla o sobre el escenario.

Juntas aparecieron en el videoclip de Limitless, una producción audiovisual dirigida por la neoyorquina en la que su hija participó para ser la versión niña de su madre. Además, la pequeña participó en varios conciertos de la gira It's My Party. Por no hablar de cuando Emme se unió a su madre en el escenario durante el Super Bowl 2020 para interpretar Let's Get Loud y Born in the USA, de Bruce Springsteen.

Además, la admiración y orgullo que sienten es bidireccional y recientemente en una entrevista que concedió Emme a ET por el lanzamiento de su libro, dijo sobre su madre: "Es simplemente increíble. Es un ser humano tan poderoso. Es una locura. Ni siquiera sé cómo explicarlo. Hay tantos adjetivos que pueden describirla de tantas buenas maneras".

