Entre risas y besos: Alexander Delgado y Randy Malcom derrochan complicidad detrás de las cámaras de "Otra botella"

La química y buenísima relación de amistad que existe entre los cantantes cubanos Alexander Delgado y Randy Malcom, integrantes de la popular agrupación Gente de Zona, traspasa las pantallas de los dispositivos y se evidencia en cada uno de los proyectos profesionales que protagonizan los populares artistas urbanos.

Sin embargo, esta buena sintonía entre los famosos isleños no solo forma parte de su trabajo en equipo, sino que también se mantiene detrás de las cámaras y forma parte de su día a día. Evidenciado ha quedado en un divertido vídeo que se subió a las redes sociales oficiales de Gente de Zona y en el que ambos reguetoneros se roban cariñosos besos.

En el audiovisual se puede ver a Randy Malcom filmado en modo selfie y diciendo "Aquí un filtro nuevo mulatón y pico", mientras que El Monarca está detrás de él mirando a la cámara.

Luego de intercambiar varias palabras sobre el estilismo que llevaban para la ocasión, Alexander Delgado le da por sorpresa un beso en el cuello a su compañero y éste le responde con cara seria: "¡Oye, asere! ¿Qué va a pensar la gente?".

Sin embargo, Randy Malcom también estaba de broma y decide devolverle el gesto a El Monarca y entre risas le profesa otro beso en la mejilla.

"¡Hoy te traemos este súper #TBT de la grabación del video #OtraBotella junto a Gerardo Ortiz. Cosas que suceden en el behind the scenes y no sabías", fueron las palabras que acompañaron el post de los artistas cubanos.

Según se puede leer en el texto de la publicación, el simpático momento entre amigos tuvo lugar durante la filmación del videoclip que da vida a uno de sus últimos sencillos, Otra botella, en la que colaboran con el cantante mexicano-estadounidense Gerardo Ortiz.

El material audiovisual de la canción fue estrenado el pasado 17 de septiembre en el canal de YouTube de Gente de Zona y hasta la fecha ha logrado acumular más de dos millones de visualizaciones ¡Todo un éxito!

