Susana Pérez dedica unas bellas palabras a su hijo Roberto San Martín

La actriz cubana Susana Pérez publicó en sus redes sociales unas hermosas palabras dedicadas a su hijo, el también actor cubano Roberto San Martín, con motivo al Día Nacional de los Hijos celebrado a principios de esta semana.

La artista, que llegó un poco tarde a la celebración, compartió un precioso escrito en su cuenta de Instagram acompañado de una foto antigua de ella y Roberto San Martín después de que éste le dijese que no se había acordado de la fecha.

No obstante, como bien dijo Susana Pérez en su texto, no hace falta esperar la llegada de una día específico marcado por el calendario para expresar y celebrar el gran amor que siente por él, pues para ella siempre será su hijo "todos los días" de este mundo.

"Ayer fue el día de los hijos y yo no me enteré hasta la noche en que me reclamaste medio en broma y medio en serio que no me hubiera acordado, pero puedes estar seguro de mi amor por ti, no solo ese día, sino todos los de nuestras vidas", comentó primeramente la querida artista.

Luego añadió: "Mi niño de las mil preguntas, de la curiosidad, de las travesuras, de los millones de besos, de las escabullidas a mi cama, el que ha compartido cosas buenas y también algunas muy difíciles, el que me ha apoyado siempre y me ha criticado duro. Por tu amor detengo balas y me enfrento a leones ¡Te amo, aunque no me acuerde del día del hijo, porque tú eres mi hijo todos los días!"

Además de Susana Pérez, muchos artistas y famosos tanto nacionales como internacionales se unieron a la celebración Día Nacional de los Hijos y aprovecharon la ocasión para presumir de sus retoños ante la mirada de sus seguidores.

La modelo y empresaria cubana Cristy Salas, esposa del cantautor mexicano Marco Antonio Solís, fue una de las que compartió en su Instagram bellas fotos de sus hijas Marla y Alison, frutos de su relación con el cantante.

La cantante, actriz y bailarina estadounidense Jennifer Lopez también subió a sus redes sociales un adorable vídeo que le había grabado su hija Emme y después otro protagonizado por su hijo Max, ambos hijos nacidos de su matrimonio con el salsero neoyorquino Marc Anthony.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.