Muere el padre del presentador de Despierta América Raúl González

El presentador del matutino de Univisión Despierta América, el venezolano Raúl González, anunció en sus redes sociales la muerte de su padre a los 83 años por un cáncer.

González dio a conocer la triste noticia en su cuenta de Instagram, en la que dedicó unas emotivas palabras para homenajear a su progenitor, nombrado José Raúl, además de además de agradecer a todos los médicos y profesionales de la salud que lo trataron durante su enfermedad, así como a sus compañeros de equipo por su apoyo en este tiempo.

“El 1ro de octubre, a las 8:15 am, hora de Miami, mi padre, maestro, héroe, ídolo, se fue al cielo en paz. Rodeado de amor infinito. Vuela alto, papá amado de mi vida. Vuela alto, libre, sin dolor ninguno en tu cuerpo”, expresó el conductor de televisión junto a una fotografía en la que se le ve a él de niño junto a su padre.

“Hicimos lo posible y más. Gracias a todo el ‘ejército de ángeles’ que estuvo con nosotros desde el primer diagnóstico”, continuó, antes de nombrar a cada uno de los doctores enfermeros que lo atendieron.

“Te amo papi, con toda mi alma y mi corazón. Vuela tranquilo que mi madre está y estará́ muy bien cuidada. Mili y los chamos (niños), también”, detalló, refiriéndose a su hermana y sus sobrinos.

En el texto, González no olvidó la solidaridad mostrada por sus seguidores y sus compañeros de Univisión.

“Gracias a los amigos, vecinos, al público y seguidores, a mis jefes y compañeros de trabajo y a mi familia de Despierta América por cada mensaje de texto, llamada, oraciones, rosarios rezados, buenos deseos y por el apoyo constante”, precisó.

“Definitivamente nuestra vida ya no será la misma, pero dejaste el más grande legado de amor que se pueda experimentar en la tierra. (…) Papi, sé que eres nuestro ángel de la guarda. Guía mis pasos, cuídame, dame las fuerzas para seguir, no me sueltes. Gracias por darme el permiso de ser feliz. Te amo ‘mi gallazo’. Fuck Cancer (maldito cáncer)”, concluyó.

El staff de presentadores del espacio iniciaron la emisión televisiva de este viernes con un mensaje solidario para Raúl González.

“Hoy amanecimos con una noticia que nunca hubiéramos querido dar. Don José Raúl, padre de nuestro querido Raúl González falleció y desde aquí le mandamos a nuestro ‘Rauli’, a su hermana, a Estrella, su mami el más fuerte de los abrazos”, expresó Karla Martínez.

Muchos compañeros le dejaron muestran de cariño en la cuenta de Instagram del presentador.

“Lo siento mucho, mi Raúl. Contigo en este momento tan difícil. Te mando un abrazo muy grande. Dios contigo”, escribió la dominicana Francisca Lachapel.

“Descansa en paz, José Raúl. Te quiero mucho, Raúl González”, escribió por su parte el chef Yisus.