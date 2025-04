Familia denuncia a ICE por violento arresto de migrante con asilo pendiente: Rompieron la ventanilla del auto

Una familia hondureña denunció públicamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) por el uso de fuerza excesiva durante la detención de Juan Francisco Méndez, un migrante que, según su abogada, tenía una solicitud de asilo en trámite.

El arresto ocurrió el lunes en la ciudad de New Bedford, Massachusetts, y fue registrado en video por la esposa de Méndez, Marilú Domingo Ortiz, publicó el canal Univisión.

En las impactantes imágenes, se observa a agentes de ICE rompiendo la ventanilla del vehículo familiar con un martillo, para luego extraer por la fuerza a Méndez y a su esposa.

La familia asegura que el migrante se dirigía a una cita médica cuando fue interceptado, sin previo aviso, por los agentes.

“Cuando llegué al lugar, la mujer de mi cliente estaba sollozando, llorando, temblando”, relató Ondine Gálvez-Sniffin, abogada de la familia. “Méndez gritaba ‘¡ayúdame!’ mientras se lo llevaban esposado. Yo quedé impactada al ver los cristales por todo el asiento trasero”.

Gálvez-Sniffin confirmó que Méndez, quien lleva cuatro años viviendo en EE.UU. y trabaja en la industria del marisco, no tiene antecedentes penales y había completado el proceso de toma de huellas dactilares en diciembre pasado, como parte de su solicitud de asilo. Según la letrada, los agentes de ICE se negaron a revisar la documentación que demostraba su estatus migratorio en proceso.

“Realmente no había ninguna razón para tratarlo como lo trataron a él y a su mujer”, denunció Gálvez-Sniffin. “Mi mayor preocupación, y la de su familia, es recuperarlo”.

Se cree que Méndez está actualmente retenido en un centro de detención en Dover, New Hampshire.

ICE no ha emitido comentarios sobre el incidente, que ha generado preocupación entre líderes locales. El alcalde de New Bedford, Jon Mitchell, expresó en redes sociales que el caso "plantea preguntas que requieren respuestas claras", entre ellas por qué no se alertó a la policía local y si las tácticas de ICE están alineadas con el compromiso de detener exclusivamente a individuos con historial criminal.

La familia de Méndez cuenta con protección de asilo: su esposa y su hijo de nueve años ya están amparados bajo un estatuto por riesgo de persecución si regresan a Honduras.

Este nuevo caso se suma a una serie de detenciones polémicas realizadas por ICE en Nueva Inglaterra. El mes pasado, el agente de inmigración Brian Sullivan fue declarado culpable de desacato por un juez en Boston tras detener a Wilson Martell-Lebron mientras salía de un tribunal. El fiscal del condado de Suffolk calificó esa acción como “preocupante y extraordinariamente imprudente”.

Asimismo, la estudiante turca Rumeysa Ozturk, de la Universidad Tufts, denunció su detención tras ser rodeada por funcionarios de inmigración mientras caminaba por un suburbio de Boston. El video muestra cómo le arrebatan el móvil y la esposan, mientras grita. Su equipo legal también exige su liberación inmediata.

