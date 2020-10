CIMEX alardea de tienda surtida y cubanos cuestionan dolarización y escasez

CIMEX levantó este viernes una polvareda de críticas y burlas con su anuncio en Facebook de que el centro comercial "La Plaza", en Santiago de Cuba, amaneció surtido y con todas sus departamentos abiertos para vender alimentos y otros artículos de primera necesidad en dólares, en medio de la escasez y la dolarización que golpea a los cubanos, especialmente a los más pobres.

Joel Castillo Santos reaccionó con una pregunta: ¿Cuándo le van a decir al pueblo que las tiendas en CUC ya nunca mas serán la prioridad, que todo el comercio será en MLC? Y un portavoz no identificado de CIMEX contestó: La incorporación de nuevas tiendas y familias a venta en dólares, permitirá ayudar a financiar los productos de primera necesidad que se mantienen a la venta en pesos, que de otra manera no será posible importar al país.

El vocero de CIMEX aclaró que es "una medida incluida en el grupo de acciones que el país ha considerado implementar en función de hacer frente a la situación económica actual", que calificó de "reto impuesto por la crisis internacional, el recrudecimiento del bloqueo económico, y la imposibilidad de pagos en bancos extranjeros".

Pero Castillo Santos parece que se sabía la respuesta oficial de antemano, porque ripostó: Y con tantas restricciones del maldito imperialismo a los bancos del pais, ¿como entonces se compra el abarrote de productos que tienen las tiendas en dólares, digo si se puede explicar.

La reacción del cliente provocó burlas de otros internautas del tipo: Espera, están redactando la respuesta que después van a copiar y pegar para todo el que haga esa pregunta. Se la pusiste difícil; o esta otra: Creo que los dejaste sin respuesta o les salió el captcha.

Pero Surina Bruguet se puso seria y escribió: ¿Y los pobre que no tenemos familia en el exterior? Nada, no tenemos derecho y remató: Todo eso está muy bonito, pero es muy duro para mí ver las cosas que necesito para mi niña, que ahí están y yo no poder comprarlas... Ejemplo las cajas de cereal que, en CUC, se desaparecieron.

Vilma Centeno no dudó en calificar de "bochorno" la exhibición de un mercado que, hasta hace poco, disfrutábamos en CUC o CUP y ahora es solo para los que tienen un familiar en el exterior que le cargue tarjetitas en dinero fuerte ....sólo la cafetería quedó para.....bueno ni sé para quién porque el trabajador no llega ahí.

Maykol Perez resumió el sentir de la mayoría de los más de 60 comentarios que provocó la entidad comercial con su post: Estimada CIMEX, dese en la cara, con un cincel y.un martillo, que la tienen de concreto.

El centro comercial La Plaza fue abierto en julio de 2018, en la esquina de Avenida Patria con Avenida Libertadores, y desde su inauguración generó polémica por la vistosidad de sus productos electrónicos, entonces vendidos en CUC y caros para el bolsillo de los cubanos, y por la ocurrencia de las autoridades provinciales de cambiarle el nombre por "La gran piedra", que provocó que santiagueros lo empezaran a llamar "La piedra de Fidel", obligando a restituir su nombre original.

En julio, el gobierno cubano anunció la apertura gradual de 72 tiendas para la venta en dólares con pagos electrónicos mediante tarjetas bancarias; provocando desconcierto en los cubanos que vieron cerrar repentinamente las tiendas en CUC y abrir las tiendas dolarizadas con la mercancía que antes se vendía en peso cubano convertible.

Pero la apertura de las nuevas tiendas en dólares no fue acompañada por la disponibilidad del plásticos necesario para cubrir la demanda de tarjeta de los cubanos, como reconocieron los bancos Popular de Ahorro, de Crédito y Comercio, Metropolitano y la propia CIMEX, a través de su sancionada FINCIMEX, que gestiona las remesas monetarias a Cuba.