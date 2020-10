Marc Anthony e India Martínez derrochan sensualidad en el videoclip de "Convénceme"

Hace algún tiempo que Marc Anthony no aparecía en la lista de estrenos semanales. Pero, por fin, este viernes se acabó ese parón musical porque el salsero ha regresado por todo lo alto con una balada en compañía de una de las voces más aclamadas de la música en España: India Martínez.

Convénceme es el título de esta colaboración estelar que ha venido acompañado con un videoclip dirigido por Gema Lozano, protagonizado por sus intérpretes y cargado de sensualidad. En él, vemos a los cantantes, cada uno con una pareja protagonizar diferentes ardientes escenas. Y a pesar de no compartir plano en ningún momento, su conexión es palpable.

Durante los últimos días el neoyorquino avanzó en sus redes sociales esta canción que definió como una "colaboración increíble", algo en lo que coinciden sus fans después de ver el resultado de su trabajo conjunto.

Algunos de los comentarios que se leen debajo del vídeo musical en la plataforma de Youtube son: "Me fascinó ver a mi flaco con India Martínez ejecutando esta bellísima canción!! Esta ha sido la canción y el video más bien logrado que visto en mucho tiempo. No podía ser de otra manera esa voz de mi flaco es única e irrepetible y la de ella ni se diga", "¡Vaya preciosidad de colaboración! ¡Vaya bombazo!" o "Al escuchar esta canción la piel se me ha erizado, he viajado hacia la paz y he vuelto a sentir el primer amor, gracias por regalarnos esta magia".

Por su parte, India Martínez no evitaba emocionarse al hablar de su tema con Marc Anthony en sus redes sociales y contaba a sus seguidores: "No puedo parar de llorar de emoción. Para mi esta canción es la prueba de que los sueños se hacen realidad. Marc no sólo la ha cantado si no que la ha llevado a otra dimensión. Se metió en mi mundo y dejó su inconfundible esencia. Por fin después de un tiempo trabajando en ella es vuestra. Cuando sueñas algo en voz alta, por muy imposible que parezca y lo lanzas al universo, alguien te escucha. Gracias a todos. Os amo".

¿Y a ti? ¿Qué te parece lo nuevo de Marc Anthony e India Martínez?

