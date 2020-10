Donald Trump y su esposa Melania dan positivos al coronavirus

El presidente Donald Trump anunció la madrugada de este viernes que él y la Primera Dama de Estados Unidos, Melania Trump, dieron positivos al COVID-19 e iniciarán de inmediato el proceso de cuarentena mientras buscan recuperarse de la enfermedad.

Apenas dos horas después de informar que se pondría en cuarentena junto a su esposa debido al contagio de una asistente principal de la Casa Blanca, Hope Hicks, el mandatario informó que las pruebas realizadas confirmaron el contagio de la pareja presidencial. La noticia escaló de súbito a los titulares de la prensa internacional y conmocionó la opinión pública cuando resta exactamente un mes para las elecciones del 3 de noviembre.

“Esta noche, la Primera Dama y yo dimos positivo por COVID-19. Comenzaremos inmediatamente nuestro proceso de cuarentena y de recuperación. ¡Superaremos esto JUNTOS!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter pasada la 1 a.m.

Toda la agenda presidencial para su campaña de reelección queda momentáneamente suspendida. Este viernes, Trump tenía previsto asistir a un acto de recaudación de fondos en su hotel de Washington y luego viajar a Sanford, Florida, para un acto de campaña.

También la Primera Dama publicó utilizando su cuenta de Twitter oficial que había dado positiva al coronavirus. En su tuit dijo que "ambos nos sentimos bien y hemos pospuesto todos los compromisos próximos".

Horas antes, Trump había declarado que él y Melania iniciarían un proceso de cuarentena preventiva tras revelarse que Hope Hicks, asistente principal del presidente, estaba contagiada con el virus.

"Hope Hicks, que ha estado trabajando tan duro sin siquiera tomarse un pequeño descanso, acaba de dar positivo en COVID 19. ¡Terrible! La Primera Dama y yo estamos esperando los resultados de las pruebas. Mientras tanto, comenzaremos nuestro proceso de cuarentena!", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

Hicks es una asistente clave del círculo presidencial y viajó con Trump reiteradamente en fechas recientes, incluyendo la visita a Cleveland este martes para el debate electoral con el candidato demócrata Joe Biden.

La noche del jueves, Trump participó en el programa "Hannity", de Fox News, donde adelantó el contagio de Hicks, atribuyéndolo a una posible interacción con un simpatizante, y criticó los grupos supremacistas blancos como Proud Boys, algo que había dejado sin definirlo durante su debate con Biden.

Hicks estuvo en la comitiva de campaña en Cleveland el martes, y fue vista abordando el helicóptero presidencial Marine One, junto con varios ayudantes cercanos a Trump, como Jared Kushner, Dan Scavino y Nicholas Luna. A ninguno de ellos se les vio usando máscara el miércoles mientras Trump realizaba un acto de campaña en Minnesota.

Considerada un factor de influencia sobre el presidente, Hicks se unió a la Organización Trump en el campo de las relaciones públicas, junto a Ivanka Trump, y se sumó a la campaña electoral de 2016. Es una de las pocas ayudantes que lo ha acompañado desde sus inicios políticos hasta la Casa Blanca, donde ya fungió como directora de comunicaciones de la Casa Blanca en un período anterior.

Saludable pero con máximo riesgo

Con 74 años, Trump está en una edad de máximo riesgo para enfrentar el coronavirus y de sufrir complicaciones de gravedad, aunque goza de buena salud.

El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, declaró en un comunicado de última hora que todo está bajo control.

"El presidente y la primera dama están bien en este momento, y planean quedarse dentro de la Casa Blanca durante su convalecencia”, dijo Conley, que espera que Trump "siga cumpliendo con sus deberes sin interrupciones mientras se recupera”.

Uno de los medios periodísticos más críticos del presidente, el diario The New York Times, no perdió tiempo para recomendar que aunque se mantenga asintomático debe retirarse de los actos de campaña durante su aislamiento en la Casa Blanca, y llegó incluso a cuestionarse si Trump debiera estar en la votación en caso de prolongarse su enfermedad.

"Incluso si no se enferma gravemente, la prueba positiva podría resultar devastadora para su fortuna política, dado que se mantuvo meses minimizando la gravedad de la pandemia, incluso cuando el virus seguía devastando el país y matando a unos 1.000 estadounidenses cada día. Ha predicho repetidamente que el virus 'va a desaparecer', afirmó que estaba bajo control e insistió en que el país estaba 'a la vuelta de la esquina' hasta el final de la crisis", escribieron los periodistas Peter Baker y Maggie Haberman en un extenso artículo de portada.

Trump ha puesto en duda la efectividad de usar la máscarilla protectoa y llegó a burlarse de Biden por hacerlo. “No uso una máscara como [Biden], cada vez que lo ves, él tiene una máscara... Podría estar hablando a 200 pies de distancia y aparece con la máscara más grande que he visto“, dijo el presidente durante el debate con su contrincante en Cleveland.

Un momento crucial

La noticia de la enfermedad llega en un momento crucial, en el que el presidente insiste en reabrir y normalizar el país, y afirma que el fin de la epidemia está cerca, como pronosticó la noche de este jueves en la entrevista con Sean Hannity.

Miembros del personal de la Casa Blanca han sido ya notificados del resultado positivo de las pruebas del presidente y su esposa.

Trump ha expresado anteriormente su preocupación por el hecho de que los ayudantes que contraen el coronavirus debiliten su mensaje positivo sobre la disminución de los brotes en el país.

En mayo, dos empleados de la Casa Blanca, incluido un miembro de la Marina que ejerce como auxiliares personal es de Trump, dieron positivo en la prueba, y en julio otro empleado de la cafetería de la Casa Blanca también se contagió. El Presidente confirmó un cuarto caso positivo en la Casa Blanca el mes pasado.

Trump es el tercer jefe de Estado que contrae el virus, luego de que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se contagiaron y sobrevivieron a la enfermedad.

Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia. Las estadísticas reflejan más de 7.2 millones de contagiados y unos 207.800 fallecidos por el virus desde que se dio a conocer el primer caso con la enfermedad, el pasado