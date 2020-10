Opositora cubana denuncia campaña en su contra por sacar a la luz caso del niño que iba a la escuela sin zapatos

María Cristina Garrido Rodríguez, la activista cubana que difundió en redes sociales el caso del niño que no tenía zapatos para ir a la escuela en San Juan y Martínez, en Pinar del Río, denunció una campaña de descrédito del gobierno de ese territorio en su contra.

“San Juan y Martínez, Atención!!! Ya veo que el gobierno de ese pueblo de Pinar del Río se sigue metiendo con Michael [su esposo] y conmigo en las denuncias que estamos haciendo”, escribió Garrido Rodríguez en Facebook.

Precisó que “están manipulando noticias falsas” sobre el niño que fue fotografiado por su esposo en chancletas cuando iba para la escuela.

“Gobierno de San Juan, ¿ustedes no escarmientan verdad? No sigan diciendo que el caso es falso, que allí hay una madre humilde que lloró ante nosotros cuando les enseñamos las fotos de Carlitos. No digan que el niño tenía zapatos, AHORA SÍ LOS TIENE pues inmediatamente le enviaron dinero y se les compró”, añadió.

La opositora advirtió que no la sigan provocando. “Por cada mentira que digan de mí o de Michael, les sacaremos 10 casos aún más críticos de la miseria comunista en que ese pueblo vive”, escribió.

Añadió que tienen "vídeos de todo, de la madre con toda la ayuda, del niño y su hermanita y de la miseria de la casa. Así que ustedes como no pueden hacer otra cosa, están tratando de manipular la verdad. ¿Cómo? Inventando mentiras sin pruebas”.

María Cristina Garrido indicó que la nueva campaña de descrédito en su contra solo le demuestra que “la lucha no puede parar”, y concluyó calificando de “mentiroso, manipulador y corrupto” al gobierno de ese municipio pinareño.

A mediados de septiembre, la opositora difundió en sus redes sociales la foto de Carlos Adrián, un niño cubano que este curso estaba yendo a la escuela en chancletas por falta de calzado.

“Me llegan estas tristes imágenes desde San Juan y Martínez, Pinar del Río, un niño sin zapatos va a la escuela. Lleva unas humildes chancletas y el adoctrinamiento al hombro, combinación que resulta en la degeneración y el declinamiento de una sociedad que pierde la decencia para vivir”, comentó entonces María Cristina en parte de su mensaje.

La imagen se viralizó y generó una reacción solidaria entre un grupo de personas que decidió ayudar a la familia, entre ellos la cantante Dianelis Alfonso Cartaya -conocida en el mundo artístico como La Diosa- que le envió al niño un par de zapatos.

Con posterioridad, Daisy Caridad Machín Hernández, la madre del niño, confirmó que era cierto que su hijo no tenía zapatos en un video difundido en el muro de Facebook del expreso político y defensor de los derechos humanos José Batista Falcón. La mujer corroboró la miseria en la que estaba con su pequeño y pidió ayuda para aliviar su situación.