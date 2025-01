Denuncian drástica reducción en la comida para reclusos en cárceles de Cuba

Vídeos relacionados:

Familiares de presos políticos y activistas opositores denunciaron la drástica reducción de los alimentos en las cárceles cubanas, que ponen en riesgo a los reclusos, quienes ya padecen serias deficiencias nutricionales.

La situación ha empeorado en diversas prisiones del país, donde se reporta una drástica disminución en las ya limitadas raciones de comida, lo que ha generado preocupación y protestas entre los reclusos y sus allegados, citó la emisora Martí Noticias.

Lo más leído hoy:

El 6 de enero, la reducción de las raciones se hizo evidente en varias prisiones, incluyendo el Combinado del Este, la prisión de mayor seguridad en La Habana, y la cárcel 1580, también ubicada en la capital cubana.

José Díaz Silva, líder opositor exiliado y presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, denunció en declaraciones al citado medio que los prisioneros informaron a sus familias que las porciones de alimentos se han reducido.

“De una copa de arroz que era de 60 gramos, ahora les están dando solo 50 gramos”, explicó Díaz Silva, quien señaló que esta información proviene de miembros de su organización detenidos en esas prisiones.

Además de la reducción en las raciones, los familiares de los reclusos aseguran que el hacinamiento en los penales ha agravado aún más la crisis alimentaria.

Ilsa Ramos, esposa del activista político Yasmany González, encarcelado en el Combinado del Este, confirmó la escasez de comida: “Sí, dice que se la redujeron porque hay muchos presos y no tienen suficiente comida. Eso comenzó ahora en enero”, indicó Ramos.

En la prisión de mujeres del Guatao, también en la capital, se reporta una disminución similar en las raciones de alimentos.

Luis Rodríguez, cuñado de la presa política y escritora María Cristina Garrido, denunció que la cantidad de arroz ha disminuido y aseguró que las condiciones de alimentación son parte de una estrategia para someter a las reclusas. “Es para matarlos de hambre”, consideró Rodríguez.

La crisis alimentaria en las cárceles cubanas no es nueva. En abril de 2024, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas alertó sobre la mala calidad de la comida, la ausencia de platos fuertes y las pequeñas porciones.

El periodista independiente Carlos Michael Morales, liberado el pasado año después de cumplir una condena de dos años y medio por su participación en protestas antigubernamentales del 11J, describió condiciones similares, incluyendo una alimentación inadecuada y la escasez de productos básicos como jabón y pasta dental.

"De desayuno, hierba hervida, prácticamente sin azúcar, y dan un picadillo con una peste horrible, pequeñas dosis de comida. A veces dan un jabón de baño y el jabón tampoco da para bañarse el mes entero, y un tubo de pasta que lo dan cada 3 a 5 meses", detalló.

También en marzo el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, preso durante las mismas protestas, dijo al medio independiente El Estornudo que la comida que dan en prisión es "patética".

"Te despiertas a las seis de la mañana y el desayuno es un asco. Imagínate, en un país donde los niños no tienen ahora mismo leche, no tienen pan, ¿qué puede quedar para un preso? El almuerzo es a las once de la mañana y la comida a las seis de la tarde, todo en paupérrimas condiciones", describió.

El viernes la organización no gubernamental Cubalex denunció que durante el año 2024 registró un total de 1,559 violaciones de derechos humanos cometidas contra personas detenidas en Cuba.

Destacándose las cifras de arrestos arbitrarios, violencia y acoso, el informe anual presentado por la ONG radicada en Estados Unidos señala que la represión en la isla continúa siendo sistemática y afecta profundamente a quienes enfrentan violaciones a sus derechos fundamentales.

Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Alimentaria en las Cárceles de Cuba