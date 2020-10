Esposa del rapero cubano Henry Laso afirma que está preso por un malentendido

La esposa de Henry Laso, el rapero cubano que el pasado viernes fue detenido por la Policía de North Miami Beach, asegura que su marido está preso por un malentendido.

Lazo, expreso político, fue puesto bajo custodia tras atrincherarse en su casa durante varias horas con su hija recién nacida, después que un trabajador social se presentara en su domicilio para llevársela.

Según relató a Telemundo su esposa, nombrada Elidiesneins Pérez, todo ocurrió por un mal entendido, debido a un error de traducción con el trabajador social mientras discutían sobre la custodia de la menor.

“Le dijeron que le iban a traer a una trabajadora que hablaba español y no fue así. Él tiene obsesión con su bebé, le dijeron que no se la iban a quitar”, subrayó.

Los hechos ocurrieron luego de que Pérez volviera a la casa, tras salir de prisión, donde había permanecido detenida desde el jueves 1ro de octubre.

La mujer de 35 años y madre de ocho hijos –solo la menor es del rapero– entró a prisión luego de que uno de sus hijos llamara al 911 y dijera que ella no los había inscrito en la escuela y que no tenían comida.

El viernes, tras pagar una fianza de 15 mil dólares, fue para su casa con su marido y su bebé. Posteriormente un trabajador social se presentó y reclamó la custodia de la pequeña, pero ante la negativa del padre decidió llamar a la Policía.

Tras más de tres horas de negociaciones, las autoridades se llevaron a la menor y detuvieron a Laso, quien ahora enfrenta cargos de abuso infantil y asalto agravado.

Por su parte Elidiesneins Pérez, quien está acusada de negligencia infantil por supuestamente abandonar a sus otros siete hijos, afirmó que el mayor, de 17 años, la golpea desde hace mucho tiempo.

La mujer dijo que la familia se mudó a Miami hace cuatro meses, pero reconoció que enfrentan problemas desde que vivían en San Diego, California.

“Te digo la verdad, los dos niños mayores hicieron ese reporte porque yo les dije que iba a encerrar al niño en un centro de ayuda. Es un shelter (albergue) con teenagers (adolescentes) que les dan terapia”, explicó.

En julio, cuando ella estaba aún embarazada, se mudó junto a Laso para una casa aparte debido a que el rapero “tenía una orden de alejamiento de los dos niños mayores”, por haber agredido al hijo mayor de su esposa.

“Todo el mundo que me conoce sabe que mi hijo me da golpes, me decían: ‘acúsalo’, pero yo quiero ayuda para mi hijo. Me dio embarazada desde San Diego, y aquí”, precisó la mujer, quien aclaró que su pareja solo golpeó al adolescente para defenderla.

Esta semana, cuando los hijos de Elidiesneins Pérez llamaron a la Policía, los agentes verificaron que casi no tenían comida, solo un paquete de muslos de pollo en el refrigerador y algo de arroz. Los adolescentes dijeron que su ropa estaba sucia desde hacía dos meses y que tampoco los llevaban al médico desde hace años.

La mujer se mudó con Laso a mediados de julio, tras el enfrentamiento entre este y el hijo mayor. Pero según declaraciones a Yusnaby Pérez, para Telemundo, ella jamás abandonó a sus hijos ni descuidó su atención.

Según relató, su agresión hacia el adolescente fue “por un problema de conducta que viene de hace mucho tiempo”. Relató que le cayó “a piñazos a ella embarazada”, y que él solo la defendió. “No me arrepiento. Le di un piñazo. La estaba matando a golpes”, declaró.