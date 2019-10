Publicado el Jueves, 10 Octubre, 2019 - 11:59 (GMT-5)

El rapero cubano Henry Laso, conocido por sus temas contestatarios, ha publicado un video en su perfil de Facebook para pedir ayuda a la comunidad cubana en Estados Unidos, debido a que se enfrenta a un posible proceso de deportación.

Laso, también conocido como “El Encuyé”, está actualmente en México. En las redes sociales está solicitando ayuda a sus amigos y seguidores para que le ayuden a buscar un abogado que lo represente, y les haga ver a los jueces norteamericanos su condición de perseguido político que de ningún modo puede volver a Cuba.

“Yo salí de Cuba porque me iban a desaparecer, y salí por mi mamá. Si no salía, me iban a matar a mí y yo iba a matar a mi mamá de un infarto. Luché hasta donde pude, dije hasta donde pude, fui un caballero en la lucha contra ese régimen. Pero estoy pasando por una situación bien dura. Tengo una corte este mes para para mi asilo político y no tengo un abogado. Y si me presento sin un abogado me puedo ganar que me deporten rapidísimo, y si me deporten, me van a desaparecer. Porque yo salí de allá prácticamente deportado”, expresó.

“Yo no tengo dinero, no soy Yomil ni Gente de Zona; soy un artista humilde que se fajó en Cuba contra los Castro con el corazón. Todavía aquí sigo recibiendo amenazas de ellos, lo que pasa es que no les hago caso”, añadió.

Laso ha escrito numerosos temas para cuestionar al gobierno cubano. Este año estrenó una canción titulada “A la calle, cubano", que escribió junto al compositor Ricardo Rodríguez, en la que trasmitía un mensaje a los votantes para que dijeran NO a la nueva Carta Magna.

En agosto de 2018 el rapero estuvo en huelga de hambre luego de que lo recluyeran en un hospital en la provincia de Cienfuegos, sin estar enfermo.

Su detención ocurrió después de que en febrero de 2018 lo encarcelaran por un supuesto “atentado”, tras un altercado con un agente de la Seguridad del Estado. Tras ese incidente lo ingresaron varias veces en hospitales psiquiátricos.

Finalmente en octubre recobró su libertad.