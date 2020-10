Médico cubano Alexander Pupo envía mensaje a sus colegas: Cuando te gradúas eres un recluso del sistema

El médico cubano Alexander Pupo Casas, quien ha sufrido la hostilidad del régimen por sus publicaciones en Facebook, envió este domingo un mensaje a sus colegas en la Isla a través de esa red sociales exigiendo “respeto” para los trabajadores de salud del país.

“Resulta que cada vez que un médico decide expresar su inconformidad con el sistema aparece alguien a sacar en cara que estudió gratuitamente en la revolución. Eso está perfecto, pero yo lo veo de otra forma. Cuando un médico se gradúa tiene que pasar un período de "Servicio Social" donde el sistema de salud lo ubica donde mejor le plazca por dos o tres años. Se supone que en ese tiempo usted le paga al Estado lo que invirtió en tu carrera y formación”, escribió.

“Lo raro es que posterior a esto no ocurre ni un aumento salarial, ni tienes el derecho de elegir donde deseas trabajar. O sea, pagas tu carrera por el resto de tu vida. También ocurre que desde que te gradúas pasas a un listado de "Regulados por salud" que te impide poder sacar pasaporte y salir o entrar libremente del país (más riguroso para residentes y especialistas recién graduados). Básicamente el médico se convierte en un recluso del sistema por varios años, pues para poder salir tiene que solicitar la "Liberación", que puede tardar hasta 5 años en llegar o puede no llegar nunca. O sea, te conviertes en "mano de obra barata" de por vida”, explicó.

“Otra cosa son los salarios y condiciones de trabajo. Hay quien se defiende diciendo que el salario del sector salud es uno de los más altos, lo que nadie analiza es que a diferencia de la mayoría de las otras profesiones al médico no se le paga ni mes 13, ni vinculación, ni resultados, ni peligrosidad, ni lejanía, ni antigüedad. Si a esto le sumamos que los doctores y enfermeras se ven obligados a emplear parte de su salario en comprar los medios para trabajar, entonces tendríamos una idea de cuanto queda del salario”, agregó.

“Que levante la mano el médico o la enfermera que no ha tenido que comprar lapiceros, hojas blancas, pegamentos y otros medios para poder desempeñar su trabajo y que son exigidos por los hospitales, aunque no los garantice. Es muy triste colegas que de tu salario (que ya no alcanza casi ni para la comida) tengas que sacar una parte para poder trabajar cómodo. Si a esto le sumamos el 5% que te descuentan en la nómina, el pago mensual del sindicato (que de haber un problema defiende más a la institución que al trabajador), otros pagos como CDR, FMC (las mujeres), PCC (los que militan) y el dichoso aporte a la "Revolucion" cuanto terminamos cobrando realmente?”, expuso.

“Por otra parte, está el transporte. Esto cada vez que lo pienso me sube la tensión arterial. ¿Cómo es posible que sea Salud una de las pocas entidades que no les garantiza transporte a sus trabajadores aun siendo tan estrictos con los horarios? Yo he visto el transporte de los obreros de las UCM (Unidades de Construcciones Militares). Es genial, son decenas de Yutongs que garantizan que cada obrero vaya y retorne al trabajo cómodamente sentado y en su horario, lo mismo ocurre con los trabajadores del turismo y otros sectores relacionados. Me pregunto, sin intención de menospreciar cualquier oficio. ¿Acaso Salud es menos importante que el turismo? ¿Será que los médicos merecen menos? Al final a la enfermera, que estará el día entero de pie cumpliendo medicamentos, al cirujano que se pasará el día operando y al médico en general que dedicará su día a salvar vidas les tocará ir en un bus público, a veces apretado, incómodo, de pie por largos recorridos, les tocará pagar un taxi, que tienen unos precios no viables para el trabajador o haciendo auto stop, y todo porque el Estado no es capaz de garantizarle o venderle siquiera una bicicleta”, señaló.

“¿Hasta cuándo el abuso hacia los trabajadores de la salud? ¿Hasta cuándo vamos a seguir bajando la cabeza solo para poder salir de misión o conservar el trabajo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el Estado nos tenga como perros, dándonos palmaditas en forma de aplausos a las 9 p.m. para que no ladremos?”, peguntó el joven médico, quien hace poco renunció a su puesto de trabajo en el Hospital provincial Ernesto Che Guevara, de Las Tunas, luego de recibir amenazas por sus ideas.

“Da pena hermanos colegas, da vergüenza que permitamos que esto nos esté pasando. Nosotros somos galenos y merecemos "RESPETO". Nosotros salvamos vidas, nosotros exponemos nuestra salud para proteger la de los demás. Y si el Estado es incapaz de entenderlo, pues nos tocará hacerlos entender o seguiremos así para siempre”, aseguró.

Pupo es graduado de la Universidad Médica de Holguín, una institución que llegó a acusarlo de querer “destruir” Cuba. “¿Cree usted Dr. que ama realmente a la Patria con lo que hace? Lo que persigue realmente es destruirla, denigrar de ella para que otros se aprovechen de lo que dice para instigar al desorden y crear campañas y estados de opinión desestabilizadores del orden institucional y civil”, expresó dicho centro.