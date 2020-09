Universidad Médica de Holguín acusa al doctor Alexander Pupo de querer destruir Cuba

La Universidad Médica de Holguín acusó al doctor cubano Alexander Pupo Casas de querer destruir Cuba.

"¿Cree usted Dr. que ama realmente a la Patria con lo que hace? Lo que persigue realmente es destruirla, denigrar de ella para que otros se aprovechen de lo que dice para instigar al desorden y crear campañas y estados de opinión desestabilizadores del orden institucional y civil", aseguró la institución en su cuenta oficial de Facebook.

La institución médica emitió un comunicado en que expuso que desde hace varios días circulan en las redes opiniones del Dr. Alexander Raúl Pupo Casas, egresado de nuestra Universidad y actualmente Residente de Neurocirugía del Hospital Ernesto Guevara de Las Tunas, "y como era de esperar fueron aprovechadas curiosa y mayoritariamente por cubanos residentes en el exterior, aferrados a la política de acabar con nuestra Patria, esta vez, aplicando la modalidad de acabar con Cuba utilizando a los propios cubanos", sostiene.

La Universidad citó una frase de José Martó que afirma que “A la ignominia, la traición es guía”, y añadió que "cuando se pierden los valores morales deja de ser para convertirse en un objeto".

"En eso se está convirtiendo usted, en una pésima mercancía que los vendepatria han comenzado a comerciar para congraciarse con los amos-como buenos lacayos-", transmitió la institución al joven holguinero de 30 años.

"Su verdad es sólo una partícula de la VERDAD de su caso y eso es deshonestidad. Hágase un análisis de conciencia justo y verá que ha tomado un camino torcido signado por rencores, irresponsabilidades, desagradecimiento y ceguera política", agregó.

Según el comunicado, "otros pueden tener opiniones con cierta afinidad a algún que otro de sus criterios pero, buscan otros caminos, otras vías para darles curso porque confían en la Revolución y lo hacen dentro de ella. Somos millones que luchamos por ver nuestro país más hermoso, próspero y luminoso. Solo mire a sus colegas: luchando arduamente contra la COVID-19 a pesar de las carencias, otros cumplen misiones en el exterior, el Contingente Henry Revé va a más de 30 países a ayudar a combatir cualquier desastre natural y otros día a día hacemos nuestra labor sanitaria conscientes de nuestro deber a pesar las carencias y dificultades".

"Lo exhortamos a no justificar, vincular y mediatizar sus problemas académicos, asistenciales, personales o de cualquier índole con un problema político, usted se trasladó hacia la provincia de las Tunas por su imposibilidad para cumplir con los requisitos y exigencias de la especialidad de neurocirugía en el HCQ de Holguín, desafortunadamente el cambio necesario en su vida no se trata de una provincia u otra, es necesario un cambio de actitud hacia lo laboral y docente que lo encamine y lo vislumbre como un buen profesional. Ese es el liderazgo que necesitamos de nuestros jóvenes, no el de alguien que reniega de sus orígenes y sirve de punta de lanza para los que quieren acabar con Cuba", finalizó.

Por su parte, Alexander Pupo Casas declaró a CiberCuba que no tiene nada que decir en contra de la universidad de Ciencias Médicas de Holguín.

"Yo agradezco mucho la posibilidad de haberme formado allí, donde conocí profesores muy buenos, profesores decentes, profesores que me inculcaron los valores que realmente debe seguir la persona", dijo.

Este martes Pupo Casas anunció en redes sociales que renunciaba a su puesto de trabajo en el Hospital provincial Ernesto Che Guevara, de Las Tunas, por exponer abiertamente sus ideas sobre la realidad del país.

"La medicina debe sentirse más allá de toda política sucia, más que amar a una ideología. Un médico decente ama su profesión por encima de todo, lucha por mejorar la calidad de sus servicios sin pausa y da lo mejor de sí a cada paciente. Ellos, desgraciadamente en ese hospital no lo entienden", dijo el joven.

Desde que el joven comenzara a manifestar una postura crítica contra sobre la situación de pobreza y escasez que padece la población en Cuba, y los privilegios de los que goza la clase dirigente, las autoridades tomaron represalias. Primero lo expulsaron de la beca y luego pidieron la separación de su centro de trabajo.