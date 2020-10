Dayana Emma, la cantante cubana que ha conquistado a Alejandro Sanz en 'La Voz'

Dayana Emma es la cubana de 22 años que ha conmovido al jurado del concurso La Voz (España), especialmente al cantante Alejandro Sanz, quien será su coach en la competencia.

Durante su presentación del pasado viernes, la joven convenció con su interpretación del tema "Como fue", de Benny Moré, a tres grandes representantes de la música: Alejandro Sanz, Antonio Orozo y Pablo López.

A diferencia de la primera vez que cantó en las audiciones a ciegas y no convenció a los jueces, ahora Dayana Emma demostró que está dispuesta a aprovechar al máximo esta segunda oportunidad, que le fue otorgada gracias al aval del cantante español cuyo equipo eligió finalmente.

Alejandro Sanz afirmó que él fue el que más insistió para que la talentosa cubana se quedara.

"No nos equivocamos contigo al darte ese poder y que pudieras volver aquí. Nos has demostrado que estábamos en lo cierto", expresó Laura Pausini, única juez que no se dio la vuelta.

La cantante italiana se refería precisamente a la presentación anterior en la que la cubana no consiguió que ningún coach volteara la silla, pero gracias a una nueva norma en la que los jueces pueden dar el poder de la segunda oportunidad a quien ellos crean pertinente, regresó y pasó las audiciones a ciegas.

La joven, residente en Castellón desde hace seis años, escogió formar equipo con Alejandro Sanz, con el que intentará superar las diferentes fases con las que cuenta el programa.

Dayana Emma estudió interpretación en la isla, y actualmente intenta sacar adelante su carrera como actriz, la cual puede verse detenida momentáneamente por el logro alcanzado en el concurso.

En esta edición de la voz también salió triunfadora de las audiciones a ciegas otra cubana, Yaneisy Martínez, quien hizo una espectacular interpretación del tema Who’s lovin you, de Jackson 5.

Ella también eligió el equipo de Alejandro Sanz, a pesar de que Antonio Orozco, Pablo López y Laura Pausini trataron de disputarse a las cubanas.

Yaneisy impresionó en una ocasión en el certamen Got Talent España, donde enamoró a los jueces y al público con una gran actuación. Así consiguió el "pase de oro" para la semifinal del programa de Telecinco.

Cantante y compositora, nació en La Habana pero desde los ocho años vive en Barcelona, donde ha trabajado como cajera de supermercado, dependienta y hasta de guardia de seguridad.

