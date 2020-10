Denuncian violación grupal a una niña de 13 años en La Habana

La Red Femenina de Cuba denunció la violación grupal de una menor de edad en una localidad del municipio habanero Cotorro, perpetrada por cinco individuos, todos mayores de edad, el pasado 6 de septiembre.

Una publicación de dicha organización, detalla que la niña recién había cumplido los 13 años en agosto. El domingo 6 de septiembre, mientras se dirigía hacia una cafetería cercana, fue interceptada por un individuo, quien se encuentra alistado en el Servicio Militar.

Este le insistió en tener relaciones sexuales. En un inicio la menor dudó, pero el sujeto logró convencerla de ir a su casa.

“Mi niña fue acosada y manipulada por un muchacho de 20 años de edad, a través de ToDus, quien la convenció finalmente para tener relaciones íntimas. Todo fue premeditado desde el principio, no fue casual ni al azar porque todos conocían a mi niña porque visitaban a uno de nuestros vecinos y sabían que era menor de edad. Todo indica que mi niña siempre fue un objetivo, y ahora es denigrada como si ella fuese la que propició el hecho de ser violada por cinco hombres a la vez”, explicó la madre de la víctima.

Según relató la mujer, cuando la menor iba a marcharse de la casa a la que fue llevada, se percató de que había otros cinco hombres en la vivienda que, bajo amenaza, la obligaron a tener sexo con ellos. “Mi niña me dijo que accedió por temor a que le sucediera algo más grave y que había un sexto hombre que estaba mirando lo que hacían con ella”, refirió.

Preocupada por su tardanza, la abuela de la menor salió en su busca. Un vecino le indicó haberla visto marcharse en dirección a una de las casas cercanas a la cafetería. Al llegar a la vivienda señalada y preguntar por su nieta, los sujetos allí presentes la empujaron y la maltrataron.

“Mi mamá corrió a avisarme y de inmediato llamé a la policía. Lograron arrestar a tres de los hombres que violaron a mi niña, pero a los otros dos la policía jamás se interesó por buscarlos. Los hechos ocurrieron el domingo, y el lunes a los tres arrestados los liberaron bajo investigación y con una medida cautelar”, precisó García Díaz, quien fue avisada de que denunciar los hechos a la prensa independiente o en las redes sociales “es contrarrevolución y que podría ir presa”.

Al dirigirse a las autoridades, el Jefe de Instructores le respondió que no había transporte disponible para capturar a todos los involucrados, y que los detenidos fueron liberados por la situación del coronavirus, ya que los juicios están paralizados, a pesar de que el gobierno ha trasmitido juicios por “ilegalidades” de mucha menor relevancia en medio de la pandemia.

“Le repliqué por qué no se emitía una orden de búsqueda y captura a la policía del Cotorro, y que cómo eso no se aplicaba a los casos que presentan en el Noticiero para los que sí hay transporte, juicios y cárcel”, dijo la madre.

Tres de los agresores están reclutados en el Servicio Militar y, según le aseguró el Instructor a cargo de la investigación, serán procesados por la Fiscalía Militar. “Dos de ellos se habían fugado de la unidad militar para cometer la violación de mi niña. En el barrio hay comentarios de que existe un video de la violación de mi niña, y otros comentarios que desprestigian a mi niña. Mi niña fue criada prácticamente dentro de la casa, no es de andar por la calle”, explicó García.

“Tres de los que violaron a mi niña eyacularon dentro de ella, y le trasmitieron una bacteria. A estas alturas mi niña aún no ha menstruado. A consecuencia de lo que sucedió tiene afectación psicológica severa. Está bajo tratamiento por ambas cosas. La llevaron a Medicina Legal, pero hasta ahora nadie nos ha dado ninguna respuesta o diagnóstico más allá de la confirmación de la enfermedad que le trasmitieron”, agregó.

“Toda la declaración de mi niña sobre lo ocurrido está grabado en un disco y en manos de la Fiscalía. Es posible que haya hasta soborno, porque hasta ahora no ha pasado absolutamente más nada y esos hombres están en la calle, riéndose de lo que hicieron a mi niña. Si mi niña fuese familia de alguien importante, o fuese una vaca, o esos tipos hubiesen robado al Estado, entonces sí estarían presos”, dijo.

“Llamé a Fiscalía provincial y me dijeron que redactara un escrito y lo presentara en la Fiscalía municipal del Cotorro. Que si no me daban respuesta entonces remitiera el escrito a ellos. No me importa si voy presa o acusada de contrarrevolución, pero no descansaré hasta que no haya justicia para mi niña”, expresó.

El Artículo 298. 2 del Código Penal en la isla sanciona, con privación de libertad siete a quince años, al que tenga acceso carnal con una mujer, sea por vía normal o contra natura, si el hecho se ejecuta con el concurso de dos o más personas, y si la víctima es mayor de doce y menor de catorce años de edad.

Por otro lado, el Apartado 3 sanciona, con privación de libertad de quince a treinta años si, como consecuencia del hecho, resultan lesiones o enfermedad graves, y si el culpable conoce que es portador de una enfermedad de transmisión sexual.

A comienzos de año, trascendió la presunta violación de una niña de ocho años en Santiago de Cuba. El sospechoso de la misma, casi fue linchado por una multitud enfurecida. Más recientemente, dos policías cubanos fueron acusados de violar y abusar sexualmente de dos adolescentes cerca de la conocida Plaza de Marianao.