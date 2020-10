Donald Trump sale del hospital y es trasladado a la Casa Blanca

El presidente Donald Trump fue dado de alta este lunes del Hospital Militar Walter Reed, donde se recuperaba del coronavirus.

El mandatario salió del centro médico caminando y con una mascarilla, tras lo cual abordó un helicóptero presidencial Marine 1 que lo llevó rumbo a la Casa Blanca, informó el canal Univisión.

La condición del presidente Donald Trump continúa mejorando mientras lucha contra una infección por coronavirus, dijeron los médicos.

Antes de abandonar la instalación, Trump publicó en su cuenta de Twitter que pronto retomaría su campaña electoral de cara a los comicios presidenciales del 3 de noviembre, que quedó suspendida el pasado viernes cuando anunció que se había contagiado con COVID-19.

"¡Volveremos pronto a la campaña! Las noticias falsas solo muestran las encuestas falsas, dijo en la red social.

Trump anunció el jueves en la noche que había dado positivo al nuevo coronavirus, y el viernes fue trasladado al hospital militar para su recuperación.

En horas de la tarde de este lunes había anunciado que abandonaría la instalación médica, en un mensaje que generó polémica luego de que recomendara a los estadounidenses perder el "miedo" a la pandemia.

"Voy a dejar el gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 P.M. (2230 GMT). Me siento realmente bien. No le tengan miedo al COVID. No dejen que domine sus vidas. Bajo la administración Trump hemos desarrollado algunas vacunas y conocimientos geniales. Me siento mejor de lo que me sentía hace 20 años", escribió en la plataforma de microblogging.

La víspera, en medio de especulaciones por su estado de salud, Trump dio un paseo por las afueras del hospital para saludar a sus simpatizantes.

Tras este paseo, el presidente recibió fuertes críticas de algunos estadounidenses que calificaron la iniciativa del republicano como "locura" mientras que para otros se trató de un "teatro político" innecesario, que puso en riesgo la salud de otras personas.

La enfermedad de Trump ha sido titular en todo el mundo y ha puesto en debate las elecciones venideras.

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, ha aprovechado la ausencia del mandatario para penetrar uno de sus bastiones más leales, el sur de Florida, donde intenta agenciarse el voto cubanoamericano que hasta el momento favorece a Trump.

Asimismo, Biden dijo que estaba dispuesto a participar en el debate programado para la próxima semana con su rival republicano, si los expertos en salud indicaban que era seguro y pidió al gobernante alentar el uso de las mascarillas en la población del país.

El diagnóstico había planteado interrogantes sobre si era prudente realizar los restantes debates antes de las elecciones del 3 de noviembre.