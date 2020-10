Trump se niega a participar en el debate virtual con Biden del próximo 15 de octubre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que no participará en el próximo debate en Miami con Joe Biden que será virtual, según anunció la Comisión Nacional de Debates presidenciales.

"La comisión cambió el estilo del debate y eso no es aceptable para nosotros. Le gané en el primer debate, le gané fácilmente", dijo Trump en referencia al primero ocurrido el pasado 29 de septiembre.

"No voy a hacer un debate virtual. No voy a perder el tiempo en un debate virtual", afirmó el mandatario quien calificó de "ridículo" esa propuesta y apuntó que no está dispuesto a sentarse frente a una computadora.

"Están tratando de proteger a Biden", agregó Trump en una entrevista dada esta mañana a la periodista Maria Bartiromo en Fox Business.

La Comisión Nacional de Debates presidenciales comunicó que será el 15 de octubre en el Centro Adrienne Arsht para las Artes Escénicas del Condado de Miami-Dade en Miami, Florida, donde estará el moderador Steve Scully, Productor Ejecutivo Senior y Editor Político de C-SPAN Networks.

Sin embargo, tanto Trump como Biden participarán desde lugares remotos separados. Esa decisión se tomó para proteger la salud y la seguridad de todos los involucrados en el segundo debate presidencial, que será una reunión municipal, donde estarán presentes varias personas en Miami, agrega la escueta nota.

Por su parte, la campaña de Biden sí acepto este nuevo debate que no se sabía si se celebraría después de que Trump fuera diagnosticado el pasado viernes con COVID-19. "El vicepresidente Biden espera hablar directamente con el pueblo estadounidense y comparar su plan para unir al país y reconstruir mejor con el liderazgo fallido de Donald Trump", señaló la subdirectora de campaña Kate Bedingfield a FOX News.

Trump declaró de manera pública en Twitter que está dispuesto a participar en el segundo cara a cara con Biden. "Espero con interés el debate de la noche del jueves 15 de octubre en Miami. ¡Será grandioso!", afirmó en esa red social.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, le pidió a Trump no viajar a esa ciudad si todavía es positivo al COVID-19. "No creo que sea seguro, ni para él ni para nadie más, en ningún lugar o para nadie con quien interactúe. Recuerde, esto es muy contagioso", dijo el republicano al medio POLÍTICO.

Trump ya está de regreso en el Despacho Oval de la Casa Blanca tras pasar unos días ingresado en el Centro Médico Walter Reed.

Los candidatos a vicepresidentes de EE.UU., Mike Pence y Kamala Harris, protagonizaron este martes su único debate antes de las elecciones del 3 de noviembre.