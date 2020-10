Trump compara la gripe con el coronavirus tras varios días ingresado: "No vamos a cerrar el país"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparó este martes la pandemia del coronavirus con la gripe y dijo que no va a cerrar el país, tras pasar varios días ingresado en el Centro Médico Walter Reed y volver a la Casa Blanca.

"¡Se acerca la temporada de gripe! Muchas personas cada año, a veces más de 100.000 y, a pesar de la vacuna, mueren a causa de la gripe. ¿Vamos a cerrar nuestro país? No, hemos aprendido a vivir con eso, al igual que estamos aprendiendo a vivir con COVID, ¡en la mayoría de las poblaciones mucho menos letal!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, las cifras de muertes anuales por la gripe o influenza en Estados Unidos son menos de los 100.000 dichas por Trump, según los datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Entre los años 2018-2019 murieron 34.200 personas, según los datos preliminares de la página oficial de CDC. De hecho, en la última década solo en 2017-2018 se estiman unas 61.000 muertes, mientras el promedio en los pasados 10 años es de 36.000 muertes, apunta el medio especializado Político a partir de la citada fuente.

Por otra parte, las muertes por COVID-19 en Estados Unidos son más de 210.200 personas, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins hasta el cierre de esta noticia.

Trump fue diagnosticado con COVID-19 junto a su esposa Melania la semana pasada. "Me siento realmente bien. No le tengan miedo al COVID. No dejen que domine sus vidas. Bajo la administración Trump hemos desarrollado algunas vacunas y conocimientos geniales. Me siento mejor de lo que me sentía hace 20 años", afirmó en Twitter a su salida del centro hospitalario.

En EE.UU. los expertos de salud advierten que en los meses de otoño e invierno a la pandemia de coronavirus se sumará la lucha contra la gripe. El CDC estima que en la temporada 2019 a 2020 unas 38 millones de personas sufrieron gripe, de las cuales 405.000 necesitaron hospitalización y murieron 22.000.

Los casos acumulados de COVID-19 en EE.UU. superan los 7.461.200 contagiados, recoge la Universidad Johns Hopkins.