Detienen a los violadores de la niña cubana de 13 años

Vecinos del Cotorro avisaron a la abuela de la niña de 13 años violada por cinco hombres en esta localidad habanera de que los agresores de la menor habían sido 'recogidos y encerrados en prisión en el día de ayer'.

Así lo comunicó a CiberCuba Cleida García, la madre de la menor, que recibió la noticia con emoción poco después de que saliera al aire la entrevista concedida a nuestro periódico.

"Me acaba de llamar mi mamá con una noticia que me ha puesto tan contenta que para qué. Los hombres (que violaron a su hija) han sido arrestados ayer en la tarde. Ya ellos están presos. Ayer los recogieron a todos y están ya detenidos. Y estaba diciéndole yo a mami, ellos están ahora detenidos porque yo tuve que hacer todo esto en las redes sociales para que todo el mundo supiera el descaro que había. Si yo no hubiera hecho nada de esto en las redes sociales, ellos estuvieran sueltos todavía. ¿Ves, que este país es un poco masoquista?", dijo a este diario.

La Policía confirmó hace unos minutos a la madre de la niña la detención de los seis hombres que participaron en la violación. Ahora duermen en el "técnico de Alamar". O sea, en la Dirección Territorial de Investigaciones Criminales y Operaciones.

Hasta ahora, tres de los agresores permanecían en libertad con medidas cautelares y dos ni siquiera habían sido llevados a dependencias policiales.

De hecho, el propio instructor del caso, un oficial llamado Carlos, del técnico de Alamar, dijo a Cleida García, que no habían podido ir a buscar a los dos violadores que no habían sido interrogados porque no tenían transporte.

La madre denunció la violación de su hija y tras llevarla a Medicina Legal nunca recibió el informe de los forenses. Mientras su hija no se atreve a salir a la calle porque le da vergüenza, los violadores se dedicaban a difamar a la menor.

Todo ocurrió a primeros de septiembre cuando la niña fue llevaba a una casa y persuadida para mantener relaciones sexuales con un adulto. Al salir del cuarto, se encontró a otros cinco hombres que la amenazaron por lo que ella no se atrevió a gritar o pedir auxilio.

Tres de ellos eyacularon dentro de la niña, que fue contagiada con una bacteria que la obliga actualmente a medicarse con clotrimazol, azitromicina y metronidazol.

En total, en la violación participaron cinco hombres y una sexta persona, de unos 40 años, que se dedicó a mirar lo que hacían sus colegas con la niña. Luego dijo a la Policía que él había rescatado a la menor.

La Policía del Cotorro localizó a tres de los violadores identificados por la niña y los encerró en un calabozo, pero salieron poco después en libertad. Otros dos ni siquiera fueron interrogados.

"Parece que ahora sí van a hacer justicia. Pero si yo no busco a periodistas independientes no hacen nada", comenta la madre a este periódico.