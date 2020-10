Cubana denuncia que el agresor sexual de su nieta de 7 años se encuentra libre en La Habana

Luz Divina Wilson, abuela de una niña de 7 años que sufrió agresión sexual en La Habana, denunció que el presunto autor del hecho se encuentra libre, debido a que las autoridades tuvieron en cuenta su “avanzada edad” en medio de la pandemia de coronavirus.

El hombre, de 67 años, vive en la calle Monte, del municipio Habana Vieja, y ha sido condenado cinco veces por el delito de “abuso lascivo”, pero desde mayo se encuentra bajo libertad condicional, de acuerdo con un reporte de Cubanet.

Fue acusado el 26 de febrero, después que intentara abusar sexualmente de una niña de siete años. “Realizamos la denuncia en la unidad policial de Cuba y Chacón y al día siguiente mi hija recibió una citación de la capitana Marbelia”, explicó Wilson, refiriéndose a la instructora que lleva el caso, quien luego le hizo una advertencia.

“Pero fue para decirnos que ese señor tenía que regresar a su casa y que, si nos metíamos con él, las que podíamos ir presas éramos nosotras. Le pregunté a la capitana Marbelia cómo eso era posible si nosotras estábamos haciendo lo correcto. No le hemos dicho nada al padre de la niña ni a los hombres de la familia para evitar una desgracia; si está la Policía es para que actúe como debe ser”, explicó.

El día de la denuncia “le preguntaron a mi nieta si había sido tocada. Después (los oficiales) hicieron verificaciones con la directora y la maestra de la escuela para saber si la teníamos cuidada. En la acusación aparecen los antecedentes penales de mi hija, como si estuvieran buscando una justificación para lo que le pasó a mi nieta”, expresó Wilson.

Ella y su hija, la madre de la pequeña, llamaron varias veces a la Fiscalía Provincial de La Habana para interesarse por el caso, pero no obtuvieron respuesta ni pudieron presentarse a la sede de ese órgano de justicia, debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus.

“Ese hombre vive a cuatro puertas de mi casa y está como si nada, lo he cogido varias veces mirando para adentro de mi casa. ¿Buscándome a mí? No, buscando a mi nieta”, asegura Wilson. “Lo tuvieron detenido hasta el 21 de mayo, pero el día anterior la misma capitana (Marbelia) fue a casa de mi hija para volverla a amenazar con que no le podía pasar nada a ese señor”, denuncia.

Según comentó, el jefe de sector también le hizo una advertencia. “Me dijo que si los problemas seguían me iba a hacer un expediente de peligro (peligrosidad social predelictiva), porque yo soy colera”.

“Yo lo que estoy es indignada. No aguanto más. Mi hija está amenazada. Estamos siendo chantajeadas. Mi nieta ha confundido la noche con el día, prefiere dormir durante el día y a veces no se le puede decir nada porque está agresiva. Y ella no era así. La cogí en una oportunidad con un cuchillo en las manos. No quiere salir ni al pasillo. ¿Qué tenemos que esperar para que actúen, que me la desgracien como le pasó a la niña de Santiago de Cuba?”, dijo, evocando lo ocurrido en esa provincia a comienzos de año.

Wilson refiere que se dirigió también a la unidad de Cuba y Chacón, a ver al mayor Víctor, el jefe del Departamento de Menores. “¿Y sabes lo que me dijo? Que todo era mentira, que el hombre estaba jugando con mi nieta. Y ahora el jefe de sector anda diciendo que mi nieta es una niña que no tiene atención”, explicó. “Y va pasando el tiempo. Eso fue en febrero, ya estamos en octubre. Yo he ido por los canales correspondientes y aún me pregunto: ¿Cómo van a dejar a mi niña desprotegida y van a proteger a un agresor que no merece nada?”, añadió.

La abuela, por otro lado, entregó en el Comité Central del Partido una petición dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel, como su último recurso para obtener justicia. De acuerdo con declaraciones al citado medio de la abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, en el caso del abuso lascivo, la condena puede llegar a ser una multa de 200 cuotas solamente.