Adolescente cubano detenido por protestar en Morón está en celda de castigo tras sufrir robo y golpiza

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Christian de Jesús Crespo Álvarez, un adolescente cubano de 16 años, lleva más de dos meses recluido en la prisión de Canaleta -un penal de adultos en Ciego de Ávila- tras ser detenido por participar en las protestas del 13 de marzo en Morón, y su situación se ha agravado de forma alarmante.

Sus familiares revelan que el menor se encuentra en una celda de castigo y que presenta síntomas compatibles con hepatitis, y ellos no reciben información sobre su estado de salud.

Según la denuncia recibida por Cubalex, el joven fue trasladado desde Canaleta hasta la Unidad de Instrucción Provincial para nuevas declaraciones, donde permaneció aproximadamente cuatro días.

Al regresar a la prisión, sus pertenencias habían desaparecido, incluidos los alimentos que su familia le había llevado durante la última visita.

Cuando reclamó ante las autoridades, recibió una golpiza.

En la última comunicación con su familia, Christian informó que sería trasladado a una celda de castigo.

En esa llamada, el joven expresó que no se sentía bien, que estaba muy decaído y que presentaba orina de color oscuro, síntoma compatible con hepatitis. La familia solo supo después que había sido llevado a la enfermería, sin recibir ningún detalle sobre diagnóstico, evolución ni tratamiento médico.

"Christian presenta un deterioro físico y psicológico como consecuencia de los malos tratos y abusos sufridos dentro del centro penitenciario, tanto por parte de otros reclusos como de funcionarios de la prisión", describe Cubalex.

El régimen lo acusa del delito de sabotaje por participar en las protestas, aunque hasta el momento no existe petición fiscal formal.

Christian fue arrestado el 18 de marzo, cinco días después de las manifestaciones, luego de que las autoridades lo identificaran mediante videos y grabaciones captadas durante las protestas, incluyendo material obtenido por funcionarios del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Su caso no es aislado. Cubalex verificó que al menos cuatro adolescentes fueron detenidos tras la protesta del 13 de marzo en Morón: Jonathan David Muir Burgos (16 años), el propio Christian (16 años), Kevin Samuel Echeverría Rodríguez y Yohasnel Estrada Rodríguez (17 años), todos en condiciones de extrema vulnerabilidad y desprotección judicial.

La organización también denuncia que los menores detenidos están siendo sometidos a interrogatorios constantes con el propósito de obligarlos a declarar que recibieron pagos para manifestarse y a grabar declaraciones de arrepentimiento.

Las protestas de Morón se produjeron en un contexto de crisis humanitaria aguda: apagones de más de 26 horas diarias, escasez extrema de alimentos, falta de combustible y agua. En todo marzo, se registraron más de 1,000 protestas en el país, con al menos 159 actos represivos documentados.