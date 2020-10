Haydée Milanés expresa tristeza y vergüenza por las detenciones a jóvenes pacíficos en Cuba

La cantante cubana Haydée Milanés expresó su tristeza por ver las imágenes que circulan en las redes sobre detenciones a jóvenes artistas cubanos por parte de la Seguridad del Estado.

“He visto los videos y escritos que han circulado en las redes por estos días, sobre detenciones e interrogatorios a jóvenes cubanos (...) De más está decir la tristeza que me da todo esto”, indicó Haydée en su perfil de Facebook.

La cantante comentó además los actos violentos contra la historiadora del arte Anamely Ramos González, a la cual considera una mujer pacífica, con gran educación e inteligencia. Milanés dijo que se sintió avergonzada al comprobar el trato que se ha dado a la curadora en su detención e interrogatorio en Cuba.

“… Sale a relucir la falta de diálogo y como consecuencia, la falta de respeto y el lenguaje machista y degradante. El saldo que deja todo esto es muy negativo”, señaló Haydée.

Anamely Ramos fue víctima este fin de semana de varios hechos violentos orquestados por la Seguridad del Estado. El de mayor calado fue quizás la turba que se interpuso en la puerta de su casa para prohibirle salir a la calle, episodio que terminó con la detención de la joven profesora por parte de la policía.

“Las ideas no se pueden defender de esta manera; no hay justificación para un trato violento e irrespetuoso y mucho menos cuando se trata de personas pacíficas. No podemos olvidar que la libertad de expresión y de pensamiento es un derecho fundamental”, señaló Haydée Milanés en su publicación en Facebook.

En su texto la cantante muestra su apoyo a los creadores independientes y jóvenes activistas cubanos, como la artista plástica Camila Lobón y el periodista Abraham Jiménez Enoa.

Haydée concluyó su mensaje recordando a sus seguidores que ella sigue estando a favor de una Cuba inclusiva, “con todos y para el bien de todos”.

Este fin de semana activistas y miembros de la sociedad civil denunciaron un operativo coordinado a nivel nacional. La represión pretendía frenar acciones programadas por opositores al régimen, en saludo a la fecha del 10 de Octubre, Día de la Independencia de Cuba.

Una actividad convocada por el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, del Movimiento San Isidro, fue interrumpida por un grupo de personas simpatizantes del régimen entonando las notas del Himno de Bayamo. En este lugar detuvieron a la periodista de CiberCuba, Iliana Hernández, y arrestaron a la escritora Katherine Bisquet cuando se dirigía a casa de la curadora Anamely Ramos.

La Seguridad del Estado ha retomado la organización de actos de repudio gritando frases como "Viva Díaz-Canel", "Gusanos" o "Váyanse". Los opositores también son tildados de mercenarios y otros oprobios.

La escalada represiva contra los opositores cubanos llega luego de que miembros de la sociedad civil cubana se unieran en una coalición para protestar contra el acoso policial y político a artistas, activistas, periodistas independientes y al pueblo de Cuba en general.