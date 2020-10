Grupos del régimen impiden salir a activista Anamely Ramos de su casa: No eres más fuerte que nosotros

Un grupo de respuesta del régimen cubano, compuesto en gran parte por mujeres mayores, según se puede apreciar en las imágenes compartidas en redes sociales, impidió este sábado que la curadora de arte Anamely Ramos saliera a la calle, además de detenerla e irrumpir violentamente en su domicilio.

Ramos debía formar parte de una iniciativa de varios activistas para celebrar el 10 de octubre, día de la Independencia en Cuba, la cual se trataba de una protesta pacífica contra el acoso policial y político a artistas, activistas, periodistas independientes y el pueblo de Cuba en general.

Una de las actividades, "Mi cartel para el cambio en Cuba", había sido convocada por el artivista Luis Manuel Otero Alcántara del Movimiento San Isidro, quien dijo haber quedado sin servicio de internet en su casa. Desde horas más tempranas, se denunciaba la ejecución de un operativo coordinado a nivel nacional que estaba incrementado la represión.

En el caso de Ramos, un grupo se plantó frente a su casa para impedirle salir y cuando la intentó fue abordada por las señoras. Mientras esto ocurría, un individuo irrumpió en la casa de la curadora de arte, intentando arrebatar la cámara a quien estaba filmando lo que sucedía.

“Viva Fidel, viva Raúl, viva Díaz-Canel. Somos Cuba”, vociferaba fuera de la vivienda el grupo. “Tú no eres más fuerte que nosotros”, le advirtieron a Ramos, quien momentos antes les expresaba que no quería violencia y pidió explicaciones de por qué no podía salir a la calle siendo un derecho suyo como ciudadano.

En agosto, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel había dejado clara su postura sobre tal derecho. “Actuaremos con firmeza porque la calle en Cuba es para los revolucionarios y para el pueblo trabajador”, advirtió entonces, si bien Ramos le aclaró al grupo de repudio que ella trabajaba y no era una "delincuente".

Durante la tarde de este sábado, grupos de personas al servicio del régimen reprimieron a activistas opositores en el barrio de San Isidro de La Habana, al tiempo que entonaban las notas del Himno de Bayamo.

En una lista preliminar, la organización independiente Cubalex compartió una relación de al menos 17 personas detenidas este sábado por la Seguridad del Estado. Entre ellos, Katherine Bisquet, amiga de Ramos, quien fue detenida de manera violenta cuando intentaba visitar a esta última.

“Mi genial amiga Katherine Bisquet Rodríguez, vulnerada y arrestada de manera ilegal! Talentosa poeta y ser humano de una sensibilidad excepcional. Tomo sus palabras: No nos sirve de nada el miedo! Cuba esta es nuestra realidad! No voltees más el rostro cubano!”, expresó Anamely Ramos en Facebook.

Integrantes del Movimiento San Isidro y periodistas independientes, junto a decenas de activistas, habían redactado una declaración conjunta acordando salir a las calles para reclamar el fin del abuso sostenido contra ellos.

“Exigimos se cumpla el artículo 56 de la nueva Constitución de la República donde está escrito que "Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado". Queremos nuestros derechos ciudadanos”, señala el texto.