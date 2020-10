Manolín a Alexander Abreu: "No te vayas nunca de Cuba"

El cantante cubano Manuel González Hernández, popularmente conocido como Manolín El Médico de la Salsa, ha enviado un mensaje al músico y cantante cubano Alexander Abreu.

Lo ha hecho a través de su perfil de Facebook, con motivo al concierto en vivo que realizó desde la isla el trompetista junto a su orquesta Havana D' Primera. Manolín compartió la publicación de la transmisión en directo y agregó las siguientes palabras:

"Alex Abreu, no te vayas nunca de Cuba, esa música que tú haces es más importante que todo y fuera de Cuba no podrás hacer una música tan buena, mantente en tu país con los tuyos, con tu familia, con tu gente y con tu música. No te dejes intimidar ni confundir por ningún loco, el que se vaya, pues que se vaya es su derecho y su elección. Usted manténgase en su país con su música y con su gente, lo demás no es problema tuyo", comentó.

Las palabras de Manolín El Médico de la Salsa a Alexander Abreu pueden venir a raíz de las declaraciones que hizo el pasado mes de mayo el intérprete de Una aventura loca en las que dijo que tanto en Cuba como en Miami "se han empeñado en desaparecer lo mejor de la música cubana de los últimos tiempos".

Para apoyar su afirmación, Manolín subió a su muro de Facebook el vídeo de un antiguo concierto suyo que tuvo lugar en el Parque Almendares de La Habana y donde aparecía cantando La Bola, unos de sus mayores éxitos de los años 90.

El Médico de la Salsa también habló de la censura a la que había tenido que someterse tanto en la isla como La Ciudad del Sol y alegó que para un artista era imposible sobrevivir en dichas condiciones.

"Este vídeo es en La Habana, después de 20 años de censura de mi música en radio y televisión. En Miami también 20 años de censura, no existe ningún otro artista que sobreviva en esas circunstancias", expresó.

