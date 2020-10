Amenazan con desalojar a 15 familias que ocuparon un edificio viejo en Ciego de Ávila

Las autoridades de Morón, en Ciego de Ávila, amenazan con desalojar a 15 familias que, ante la falta de vivienda, ocuparon desde hace años el antiguo hotel Perla, considerado en otra época una joya arquitectónica de esa ciudad.

En la edificación de dos plantas situada en la calle Coronel Hernández, viven igualmente niños y personas enfermas. El inmueble está en condiciones paupérrimas y en peligro de derrumbe. Sus ocupantes obtienen el suministro de agua y electricidad de forma ilícita.

“Vivo aquí hace seis años, y el agua cuando llueve se me filtra por la orilla de las camas de las muchachitas y caen piedras del techo del edificio. Yo fui al gobierno para ver si me pueden dar una ayuda con materiales, aunque tenga que pagarlos, y dicen que no, porque como somos ilegales nada de eso nos puede dar”, contó a Martí Noticias Misleydis Díaz Escalante, madre de dos niñas pequeñas, una de dos años y otra de ocho meses de edad.

Ella refiere que las 36 personas que residen en el lugar ocupan el primer piso, porque la planta superior perdió parte del techo y la escalera se derrumbó, lo que hace imposible el acceso.

“Eso era parte del patrimonio de la comunidad de Morón. Era un hotel muy bello, muy lindo, y ahora está en ruinas totalmente, todo se moja, está a la intemperie… Cuando estás durmiendo caen piedras del techo del segundo piso”, describió la periodista independiente Dairis González Ravelo.

González explicó que hasta ahora “no ha venido ningún funcionario del Gobierno o del Partido” a interesarse por la situación de los residentes, “solamente han recibido la visita de inspectores de la vivienda para tratar de sacarlos”.

Las amenazas de desalojo han venido por parte de inspectores del Departamento de Vivienda, acompañados del jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). “El jefe de sector viene muchísimo, pero nosotros no hemos dejado que nos saquen, y le hemos dicho que no tenemos donde a ir con los niños”, expuso Díaz Escalante.

Las familias reclaman que las autoridades los relocalicen en algún lugar con mejores condiciones habitacionales.

Cuba alcanzó al cierre de 2019 un déficit habitacional de un millón 331 mil viviendas, con La Habana y Santiago de Cuba entre las provincias más afectadas, según Santiago Lages Choy, presidente de la Comisión de Industrias, Construcción y Energía de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

En agosto, la familia Mora, una de las que ocupa el antiguo hotel Perla, protestó de manera pacífica este miércoles frente a la sede del Partido Comunista de Morón, para exigir atención a su caso. La familia perdió su vivienda por el paso de un huracán.