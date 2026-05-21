Fallece en Cienfuegos un contralmirante del régimen cubano

El contralmirante de la reserva Roberto Eduardo González Luaces, un militar con una extensa hoja de servicio al régimen cubano, falleció este martes en la ciudad de Cienfuegos a la edad de 80 años, según informó el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).

El MINFAR confirmó el deceso de González Luaces a través de un comunicado oficial que reprodujeron medios estatales de prensa, pero no reveló las causas de su muerte.

La nota destacó que el militar «dedicó más de cinco décadas de su vida al servicio de la defensa de la Patria» y señaló que su cadáver fue cremado y recibió honores en una ceremonia familiar.

Nacido el 13 de octubre de 1945 en la provincia de Ciego de Ávila, González Luaces se incorporó en su juventud a las estructuras del régimen a través de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, y participó en la Campaña de Alfabetización.

En su provincia natal, tomó parte en la denominada «Lucha contra Bandidos», la campaña militar del gobierno de Fidel Castro contra grupos armados opositores que se extendió entre 1959 y mediados de 1965.

González Luaces ingresó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en el primer llamado de 1964 y, un año después, a la Academia Naval, de la que egresó como oficial de cubierta de la Marina de Guerra Revolucionaria en 1969.

A lo largo de su carrera ascendió desde soldado hasta contralmirante, ocupando cargos como comandante de lancha cohetera, jefe de escuadrilla de lancha torpedera y jefe de la Base Naval Central del Ejército Central, resaltó el comunicado.

Desde 1993 ejerció como jefe del Estado Mayor Provincial de Cienfuegos y, entre 1999 y 2006, como jefe de la Región Militar de Cienfuegos, cargo que desempeñó durante 14 años.

Entre las condecoraciones que recibió figuran la Orden por el Servicio a la Patria en las FAR de Tercer Grado, las medallas Ignacio Agramonte de primera, segunda y tercera clases, la Medalla de la Alfabetización y la del Servicio Ejemplar en las FAR. Militó en el Partido Comunista de Cuba.

En los últimos años han muerto varios altos mandos militares cubanos. En enero pasado, falleció a los 88 años el general de brigada de la reserva José Luis Mesa Delgado, quien lideró el pelotón que fusiló al general Arnaldo Ochoa Sánchez y a los también militares Antonio de la Guardia, Amado Padrón Trujillo y Jorge Martínez Valdés, el 13 de julio de 1989.

También en enero, murió el general de división de la reserva Claro Orlando Almaguel Vidal, a los 81 años. Durante sus años de servicio, estuvo al frente de la Jefatura de Logística de las FAR y fue presidente del Instituto Nacional de la Reserva Estatal.