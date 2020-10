Jennifer Lopez y Maluma "calientan Hollywood" con su portada en Billboard

Jennifer Lopez y Maluma son el nuevo tándem del momento. Juntos saldrán en la próxima película de la neoyorquina, Marry Me, y recientemente lanzaron dos sencillos con sus respectivos videoclips, Pa ti y Lonely, en los que saltaba a la vista la complicidad que comparten. Y ahora, suman un nuevo proyecto conjunto: la revista estadounidense Billboard ha contado con ellos para ocupar la portada de su última edición.

Bajo el título "Jennifer Lopez y Maluma calientan Hollywood", los dos cantantes y actores protagonizan esta portada en las que les vemos espectaculares en un jardín.

Mientras que Jennifer Lopez está de pie enseñando sus esculturales piernas gracias a la apertura lateral del vestido Monot negro asimétrico que lleva, Maluma aparece sentado en un sillón de jardín con un pantalón y chaleco blanco Dolce & Gabbana que deja al descubierto su tatuado abdomen.

Esta portada viene acompaña de una entrevista en la que se nota la gran sintonía que hay entre ellos en la que charlaron sobre la presencia de los latinos, el 'boom' de la música en español, la cuarentena y de sus proyectos venideros.

Maluma ha encontrado en Jennifer Lopez su nueva aliada después de desenvolverse en el pasado con grandes estrellas de la música latina como Shakira, Marc Anthony o Ricky Martin, con quienes ha trabajado en diferentes ocasiones.

Sin embargo, es de la mano de la Diva del Bronx que irrumpirá por primera vez en la gran pantalla. ¡Y de qué manera! El cantante aparecerá en comedia romántica Marry Me, también protagonizada por Owen Wilson. Y al hablar del film, intercambiaron diferentes anécdotas que tuvieron lugar durante el rodaje, como cuando el colombiano conoció a Wilson.

"Estábamos peleando con Owen en ese pequeño salón. Fue la primera vez que conocí a Owen. Y luego tuve que gritarle", recordó Maluma.

"Fue difícil porque tuve que asumir el papel de Bastian (el personaje que interpreta). Y después de grabar me dijo: 'Hermano, realmente sentí todas las cosas que me estabas diciendo. Lo hiciste genial'. Y yo estaba como, oh Dios mío, ¿Owen Wilson me está diciendo eso? ¿En la primera escena?", añadió.

Para la revista, los artistas protagonizaron más ardientes instantáneas. En otra de las imágenes de la sesión se ve a JLo con un conjunto dorado compuesto por una falda y un top, mientras que el Pretty Boy luce un traje a rayas también sin camisa debajo.

Durante su conversación con la prestigiosa revista, los cantantes también adelantaron el título de algunas canciones que interpretarán juntos para la banda sonora del film como Uno en un millón o Segundo. Además, concluyendo la entrevista, la neoyorquina dejó abierta la posibilidad de una gira conjunta...

"Creo que el movimiento J.Lo-Maluma recién está comenzando. Después de Marry Me, creo que las cosas van a cambiar mucho", dijo el colombiano antes de que JLo soltase la bomba.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.