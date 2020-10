Ana María Polo lanza "América", un emotiva canción dedicada a todos los inmigrantes

La famosa abogada cubana Ana María Polo ha dejado a un lado su mazo de jueza para explotar su pasión por el canto y rendir a través de la música un especial homenaje a la comunidad latina y en especial a todas aquellas personas que han dejado atrás su tierra para buscar en Estado Unidos un futuro mejor.

La estrella del programa Caso Cerrado ha presentado a través de YouTube el videoclip de una emotiva canción llamada América, cantanda en inglés y español, y que está dedicada a todos los que se han aventurado de una manera u otra a pisar y empezar de cero en suelo estadounidense.

Según comentó la doctora Ana María Polo en su perfil de Instagram en el post que anuncia el lanzamiento, el tema nació con la idea de limpiar la mala reputación que por muchos tiempo han venido arrastrando los inmigrantes, ya que al fin y al cabo también forman parte de la historia y la fundación del país.

"¡Amigos! Con mucha emoción y cariño les presento hoy el vídeo de America. Motivada por la mala reputación que le dan a los inmigrantes, decidí grabarles este tema que habla de cómo llegamos a buscar un sueño y a hacer de los Estados Unidos de America un nuevo hogar. Lo hice para que recordemos lo que somos y que los fundadores de este país también fueron inmigrantes", expresó la letrada.



"Lo que más deseo es que podamos vivir como comunidad en paz y armonía. ¡Que lo disfruten!", concluyó.

Como era de esperar, el apoyo y los mensajes de felicitaciones y cariño por parte de los más de dos millones de seguidores que posee en Instagram no le han faltado a la popular doctora de 61 años.

Comentarios tales como: "Excelente woooow, no soy cubana pero soy venezolana y se me erizó la piel, el corazón se me arrugó y mis ojos no pudieron evitar llenarse de lágrimas", "Anita me ha hecho llorar, te quedó preciosa", "Muchas gracias por representarnos tan bien y alzar tu voz a nuestro favor, todos somos América", "Gracias por tanto, por eso la admiro y la adoro tanto" o "Doctora, siempre tan precisa en sus discursos, amo tu temperamento y eres hermosa", son algunos de los que se pueden leer en su publicación.

