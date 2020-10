Cubana ayuda a siete cachorros luego de que su madre fuera atropellada en Camagüey

Una cubana de la provincia Camagüey rescató este viernes a siete cachorros de apenas 10 días de nacidos luego de que a su mamá, una perrita callejera, la atropellara un autobús.

La mujer, identificada en Facebook como Clara Femenias, publicó en la red social que la perrita llevaba semanas siendo reportada a los grupos de protección animal de la provincia pero nadie fue en su auxilio.

Este viernes, en cambio, recibió la triste noticia de que a la perra la mató una guagua, dejando siete cachorritos de apenas 10 días.

Actualmente la mujer tiene en su casa a los 7 cachorros sin su mamá y solicita "si alguien tuviera leche Nam o alguna receta de leche para cachorritos o una madre nodriza", contactarla a través de los números 32282728 y 53624266.

"No sé cómo los voy a alimentar, pero haré todo lo posible", subrayó.

Asimismo afirmó que en Cuba urge una ley que proteja a los animales, especialmente a los que no tienen un hogar, al tiempo que criticó la desidia de los grupos de protección que no acudieron con tiempo al rescate de la perrita.

"Estoy muy triste, desilusionada y sentida, tengo un dolor en el alma y mis ojos no dejan de llorar. Es cierto que se necesita una ley de protección animal; pero en este caso a quién juzgar?", expresa en su post.

"Esta perra se reportó a los grupos de rescate y protección animal de aquí de Camagüey desde que estaba preñada. Una perra callejera que apareció en la escuela de economía, nunca se recogió para que pariera tranquila y segura", señala Femenias.

Cuenta que en los últimos días, tras dar a luz, unas personas la cuidaban y alimentaban pero estaban muy preocupados porque "muchachos sin sentimientos se metían a maltratar a los cachorritos".

A los grupos de protección "se reportó la perra parida, todos los días se decía que se iba a recoger, pero que no tienen tránsito, que están llenos, cuando sus prioridades son perras preñadas, paridas, cachorros", criticó la internauta.

"No quiero conjeturas, pues en lo que me baso, y me disculpan pero al pan pan y al vino vino, como se hartan de hablar, publicar y decir lo que hacen, esto era prioridad y estoy muy mortificada pues es una lucha de fuerzas y nada, aquí les dejo fotos", dijo.

El post ha generado casi un centenar de reacciones y comentarios de usuarios que refieren haber pasado por situaciones similares sin ayuda ni del gobierno, ni de los grupos de rescatistas.

Otros, por su parte, han publicado recetas para elaborar alimentos que ayuden a salvar a los cachorros.

Yamile Arias comentó: "Lo siento mucho y al que le molestó me disculpan pero creo que es cierto, a veces muchas persona están en grupos y no hacen lo suficiente, somos muchos en los grupos pero pocos los que de verdad dan el paso al frente ante las urgencias y esto era prioridad, de nada valen ya lamentaciones, el mal ya está hecho, ahora por favor a luchar porque estos bebés salgan adelante, alguien con una perra nodriza por favor".

Omo Yemaya Olokun también dijo que "al final son los mismos siempre los que salen a ayudar y, a decir verdad, somos pocos para todos los callejeros que hay en las calles. Si cada uno recogiera al menos 2 habrían menos, pero todo el mundo se justifica que si la alimentación, que si no hay espacio, en fin, hipocresía".

Por su parte, Yalena Sanchez recomendó la siguiente receta: "El ponche veterinario mas efectivo es 1 litro de leche, la hierves y cuelas 3 o 4 veces, le agregas 2 plátanos verdes ya hervidos, 1 cucharada de miel, 1 huevo, luego lo bates y se lo das cada 2 o 3 horas hasta que se llenen".

Los cubanos llevan años clamando por una Ley de protección animal, pero el Gobierno ha pospuesto el debate sobre el tema desde la aprobación de la nueva Constitución en 2019.

A pesar de la presión de grupos de animalistas y de la sociedad civil en general, el régimen anunció en junio que aprobará en noviembre una política de bienestar animal, pero esta medida, a la larga, sigue postergando el debate sobre un decreto-ley.

Las autoridades aseguran que las políticas públicas "tienen el objetivo de buscarle solución a diversos problemas de la sociedad" y "constituyen el marco conceptual a partir del cual se desarrollan las normas jurídicas en Cuba".

Pero sin la aprobación de una Ley que sancione a quienes abusan de los animales, garantice el cuidado y la protección de los mismos y regule el uso de ellos tanto en zoológicos, como en las ciudades y campos de la isla, donde se utilizan para diversos fines, muchos cubanos afirman que las cosas seguirán igual.