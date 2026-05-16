El Tarzán cubano se salva de la cárcel con libertad condicional y servicio comunitario tras tiroteo a un caimán en los Everglades

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Andrew Morales, conocido en redes sociales como "el Tarzán cubano", y el influencer Braden Peters, apodado "Clavicular", evitaron la cárcel el pasado viernes tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía en un tribunal de Miami-Dade por el tiroteo a un caimán en los Everglades de Florida.

Según reportó Telemundo 51, ambos se declararon sin disputar los cargos ante el juez por un cargo cada uno de descarga ilegal de arma de fuego en un lugar público, delito menor de primer grado bajo la legislación de Florida con pena máxima de un año de cárcel y multa de hasta 1,000 dólares.

El juez les impuso seis meses de libertad condicional con reporte, con posibilidad de terminación anticipada, y 20 horas de servicio comunitario con una condición notable dado su perfil de creadores de contenido: esas horas no podrán ser transmitidas en vivo ni monetizadas.

Además, ambos deberán completar un curso de seguridad con armas de fuego y un curso de vida silvestre de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC).

El juez fue claro sobre las consecuencias de incumplir: si violan la libertad condicional, podrían enfrentar hasta 364 días de cárcel.

El incidente que originó los cargos ocurrió el 26 de marzo en el muelle de la rampa para botes del Área de Manejo de Vida Silvestre Francis S. Taylor, dentro de los Everglades.

Un video viral publicado en redes sociales mostraba a varias personas a bordo de un aerodeslizador disparando repetidamente contra un caimán que aparentaba estar ya muerto. En el audio del clip se escucha una voz que dice: "Creo que ese caimán está muerto, para asegurarse".

La FWC anunció que investigaba el incidente tras la difusión del video.

El 29 de abril, la Fiscalía Estatal de Miami-Dade presentó cargos contra Peters, Morales y un tercer hombre identificado como Yabdiel Aníbal Cotto Torres, de 26 años, conocido como "Baby Alien"

Este tercer implicado no compareció en la Corte y se espera que enfrente al juez más adelante en mayo.

El abogado de Peters había declarado previamente que no se dañó a ningún animal y que su cliente seguía las instrucciones de un guía de aerodeslizador con licencia.

Al salir del tribunal, Peters se acercó a Morales con una sonrisa y ambos se dieron la mano antes de salir juntos con sus equipos legales. Peters saludó a las cámaras. Ninguno hizo declaraciones a la prensa: «Sin comentarios. Sin comentarios, chicos. Gracias», respondió su equipo legal.

Moreales, de 22 años, es un cubano residente en el sur de Florida que se hizo popular en redes por videos capturando iguanas verdes -especie invasora en Florida- con las manos en canales de Miami-Dade y los Everglades. Su contenido acumula más de 70 millones de visualizaciones en varias plataformas.

Peters, de 20 años, acumula además otros problemas legales: fue arrestado en Fort Lauderdale el 27 de marzo por cargos de agresión tras presuntamente instigar una pelea entre dos mujeres y publicarla en redes; en abril fue hospitalizado en Miami tras una presunta sobredosis, y enfrenta una demanda civil en Miami-Dade presentada por un influencer adolescente que lo acusa de agresión.

El caso queda pendiente de cierre definitivo hasta que "Baby Alien" comparezca ante el juez, lo que se espera ocurra antes de que termine mayo.