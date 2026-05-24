Zoológico de Florida incorpora tres oseznos negros tras quedar huérfanos en un trágico incidente

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El Brevard Zoo, ubicado en Melbourne, Florida, anunció la incorporación de tres oseznos de oso negro americano a su Centro de Rehabilitación de Osos Negros: Sammy, Scruffy y Grape, los primeros pacientes de la temporada 2026 del programa.

Los tres cachorros fueron rescatados por el equipo de Manejo de Osos de la Comisión de Conservación de Peces y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) tras ser encontrados abandonados y solos, sin su madre.

«Sin la guía de su madre, los oseznos como este trío carecen de las habilidades necesarias para sobrevivir en su hábitat natural — ahí es donde entramos nosotros», señaló el zoológico al anunciar la llegada de los tres animales.

La causa más común de orfandad en cachorros de oso negro es la muerte de la hembra adulta por colisión vehicular, una realidad que convierte la rehabilitación en una herramienta esencial para la conservación de la especie.

El centro especializado del Brevard Zoo, operado por la East Coast Zoological Foundation, abrió en mayo de 2025 y cuenta con 3,500 pies cuadrados de instalaciones diseñadas para albergar hasta 15 cachorros simultáneamente, con estructuras naturales y vegetación que imitan el hábitat silvestre.

Desde agosto de 2023, el zoológico recibe cachorros huérfanos, heridos o enfermos enviados por la FWC. Hasta 2025, el centro había liberado 12 cachorros en hábitats naturales de Florida, y ese año recibió un total de 17 osos: dos ejemplares juveniles y 15 cachorros.

El programa de rehabilitación de la FWC existe desde 2009, cuando comenzó la colaboración con el Parque Estatal de Vida Silvestre de Homosassa Springs. Entre 2009 y 2024, el programa liberó 94 cachorros y siete ejemplares juveniles de oso negro en Florida.

El contexto de conservación no está exento de tensiones. En agosto de 2025, la FWC aprobó la primera temporada regulada de caza del oso negro desde 2015, que se realizó entre el 6 y el 28 de diciembre de ese año con 172 permisos emitidos.

El resultado fue la caza de 52 osos negros en todo el estado, lo que hace aún más relevante el trabajo de rehabilitación con oseznos como Sammy, Scruffy y Grape.

Con motivo de la llegada de los tres nuevos pacientes, el Brevard Zoo invita al público a su evento BearFest, programado del cinco al siete de junio de 2026, coincidiendo con el Día Nacional del Oso Negro el cinco de junio.

El evento incluirá una Clínica del Oso de Peluche, donde los visitantes podrán llevar sus animales de tela para un «chequeo médico» inspirado en los procedimientos reales que se aplican a los osos en rehabilitación, según informó el zoológico.

El programa de la FWC y sus socios como el Brevard Zoo representa una de las iniciativas de conservación más activas del sureste de Estados Unidos para proteger al oso negro de Florida, una subespecie nativa cuya población fue históricamente reducida por la caza y la pérdida de hábitat.